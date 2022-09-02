Çıralı Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çıralı Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Antalya yalnızca yerli değil, yabancı turistlerin de favori çadır kampı yapma şehirlerinden birisidir. Çünkü hem denizin maviliğini hem de doğanın yeşilini içerisinde barındırır. Bu nedenle pek çok ilçesi kamp yapmak için gözde merkez haline gelmiştir. Antalya'nın ilçelerinden birisi olan Çıralı da bu bağlamda ön plana çıkmaktadır. Çıralı kamp alanları, özellikle yaz döneminde hem denize girmek hem de kamp yapmak isteyen kampçılar için ideal alanlardır.

Çıralı Kamp Alanları Nerede?

Çıralı Kamp Alanı: Geniş bir sahile ve pek çok gölgelik alana sahip olan Çıralı plajı düzlük bir alana sahip olduğundan çadır kampı için oldukça idealdir. Ücretsiz bir şekilde kamp yapmak isteyenlerin dikkatini çeken bu alanda; tuvalet, duş gibi ihtiyaçları çevre işletmelerden karşılanmalıdır. Çünkü alanda bu imkanlar yoktur. Gündüz kalabalık bir alan olsa da akşamları deniz dalgalarının sesi eşliğinde sakin bir şekilde kamp yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Çıralı'ya gitmek için kullanılabilecek 2 farklı yol bulunur. İlk yol kendi özel aracınız ile gitmektir. İkinci yol ise Çıralı'ya giden minibüslere binip toplu taşıma sayesinde gitmektir.

Olimpos Kamp Alanı: Olimpos sahilde kamp yapmak için ücretli ve ücretsiz alanlar bulunmaktadır. Ücretsiz çadır kampından yararlanmak isteyenler bireyler için duş ve tuvalet gibi imkanlar bulunmamaktadır. Ancak bu alanın içerisinde bulunan ücretli alanlardan bu gibi ihtiyaçlarınızı karşılamanız mümkünüdr. Olimpos kamp alanı hem eğlenmek hem de kafa dinlemek isteyen kampçılar için oldukça idealdir.

Olimpos'a giden yollar dar ve virajlı olsa da asfalt kalitesi iyi olduğundan özel araç ile giderken herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Olimpos'a özel aracı ile gitmek istemeyen bireyler için de ayrıca bu alana giden toplu taşıma imkanı bulunmaktadır.