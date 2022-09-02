Haberler Yaşam Haberleri Çıralı Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çıralı Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
Giriş Tarihi: 2.9.2022 13:53 Son Güncelleme: 2.9.2022 13:53

Çıralı Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çıralı Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Çıralı kamp alanları içerisinde pek çok ücretli ve ücretsiz alternatifler bulunur. Kişiler kendi ihtiyaçlarına göre bu alternatifler arasında seçim yapmaktadırlar. Bu seçimleri yapabilmek için ise gidecekleri kamp alanları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Çıralı’ya kamp yapmaya gidecek kişiler ise araştırmalarında genellikle Çıralı kamp alanları, Antalya Çıralı denize sıfır kamp alanlarına yer verirler.

Çıralı Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çıralı Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Antalya yalnızca yerli değil, yabancı turistlerin de favori çadır kampı yapma şehirlerinden birisidir. Çünkü hem denizin maviliğini hem de doğanın yeşilini içerisinde barındırır. Bu nedenle pek çok ilçesi kamp yapmak için gözde merkez haline gelmiştir. Antalya'nın ilçelerinden birisi olan Çıralı da bu bağlamda ön plana çıkmaktadır. Çıralı kamp alanları, özellikle yaz döneminde hem denize girmek hem de kamp yapmak isteyen kampçılar için ideal alanlardır.

Çıralı Kamp Alanları Nerede?

  • Çıralı Kamp Alanı: Geniş bir sahile ve pek çok gölgelik alana sahip olan Çıralı plajı düzlük bir alana sahip olduğundan çadır kampı için oldukça idealdir. Ücretsiz bir şekilde kamp yapmak isteyenlerin dikkatini çeken bu alanda; tuvalet, duş gibi ihtiyaçları çevre işletmelerden karşılanmalıdır. Çünkü alanda bu imkanlar yoktur. Gündüz kalabalık bir alan olsa da akşamları deniz dalgalarının sesi eşliğinde sakin bir şekilde kamp yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Çıralı'ya gitmek için kullanılabilecek 2 farklı yol bulunur. İlk yol kendi özel aracınız ile gitmektir. İkinci yol ise Çıralı'ya giden minibüslere binip toplu taşıma sayesinde gitmektir.

  • Olimpos Kamp Alanı: Olimpos sahilde kamp yapmak için ücretli ve ücretsiz alanlar bulunmaktadır. Ücretsiz çadır kampından yararlanmak isteyenler bireyler için duş ve tuvalet gibi imkanlar bulunmamaktadır. Ancak bu alanın içerisinde bulunan ücretli alanlardan bu gibi ihtiyaçlarınızı karşılamanız mümkünüdr. Olimpos kamp alanı hem eğlenmek hem de kafa dinlemek isteyen kampçılar için oldukça idealdir.

Olimpos'a giden yollar dar ve virajlı olsa da asfalt kalitesi iyi olduğundan özel araç ile giderken herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Olimpos'a özel aracı ile gitmek istemeyen bireyler için de ayrıca bu alana giden toplu taşıma imkanı bulunmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR ile öğren! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir
Aile Destek Programı başvuru ekranı e devlet üzerinden devam ediyor! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlısıydı! Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YÖK YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Son dakika | CHP'li belediyenin rüşvet çarkında konuşmalar ortaya çıktı: Hırsızlık yapsın diye mi koydu Ali abi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çıralı Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çıralı Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA