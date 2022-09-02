Çıralı Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çıralı Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Antalya yalnızca yerli değil, yabancı turistlerin de favori çadır kampı yapma şehirlerinden birisidir. Çünkü hem denizin maviliğini hem de doğanın yeşilini içerisinde barındırır. Bu nedenle pek çok ilçesi kamp yapmak için gözde merkez haline gelmiştir. Antalya'nın ilçelerinden birisi olan Çıralı da bu bağlamda ön plana çıkmaktadır. Çıralı kamp alanları, özellikle yaz döneminde hem denize girmek hem de kamp yapmak isteyen kampçılar için ideal alanlardır.
Çıralı'ya gitmek için kullanılabilecek 2 farklı yol bulunur. İlk yol kendi özel aracınız ile gitmektir. İkinci yol ise Çıralı'ya giden minibüslere binip toplu taşıma sayesinde gitmektir.
Olimpos'a giden yollar dar ve virajlı olsa da asfalt kalitesi iyi olduğundan özel araç ile giderken herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Olimpos'a özel aracı ile gitmek istemeyen bireyler için de ayrıca bu alana giden toplu taşıma imkanı bulunmaktadır.