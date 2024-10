Cizre Kaymakamı Baycar: “Cizre Barajı çiftçilere ciddi oranda sulama alanı oluşturacak”

Cizre'de tarımın geleceğinin parlak olduğuna vurgu yapan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Cizre Barajı'nın inşasına bu ay başlıyoruz. Cizre-İdil arasında çok ciddi oranda çiftçimiz sulama alanına kavuşmuş olacak. Allah'ın izni ile bundan sonra kuru tarım değil aynı zamanda sulu tarım yapmanın da önü açılmış olacak. Buğday yerine mısır ekeceğiz, pamuk ekeceğiz sulama ihtiyacı olan ürünleri, biraz getirisi yüksek olan ürünleri ekmenin inşallah önü açılmış olacak" dedi.

Cizre Barajı için yer tespiti yaptıklarına vurgu yapan Baycar, "En kısa sürede müteahhitlerimiz sahada işlerine başlamış olacaklar. Biz ilçe kaymakamlığı olarak her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanındayız, yeter ki siz üretin" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ise, "On dört aylık bir süreç içerisinde tarımsal üretim planlamasını hayata geçiriyoruz. Baktığınız zaman kırk yıldır konuşulan tarımda planlama olması lazım. Planlı üretim yapılması lazım. Kaynaklarının etkin verimli kullanılması lazım gelen bir süreç ve on dört aylık bir sonucunda, biz bugün tüm hatları ile beraber hayvansal ve su ürünleri ile 1 Ocak itibari ile başladık. Bitkisel üretimde de bir alt yapı çalışması gerekliliği olduğundan dolayı 1 Eylül itibari ile biz Bitkisel üretim planlamasını da hayata geçirdik. Böylelikle biz tarımsal üretim planlamasını tüm hatları ile birlikte geçirmiş olduk" dedi.