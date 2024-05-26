Haberler Yaşam Haberleri Cizre sokakları Galatasaray'ın şampiyonluğuyla panayır alanına döndü
Giriş Tarihi: 26.5.2024 23:24 Son Güncelleme: 27.5.2024 00:46

Cizre sokakları Galatasaray'ın şampiyonluğuyla panayır alanına döndü

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğu, tüm yurtta olduğu gibi Şırnak’ın Cizre ilçesinde de coşku ile kutlandı.

ABİDİN YEL
Cizre sokakları Galatasaray’ın şampiyonluğuyla panayır alanına döndü

Süper Lig'in 38. haftasındaki tarihi maçta deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray 24. Lig şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla yüzlerce kişi sokağa döküldü. Taraftarlar şampiyonluğu doyasıyla kutlarken, Cizre'nin en işlek cadde ve sokakları panayır alanına döndü. Polis ekipleri herhangi bir olayın yaşanmaması için ilçe genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Toplumsal olayları ile sık sık gündeme gelen Şırnak'ın Cizre ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci yaşandı. Karşılaşma öncesi Cizre'de hayat adeta dururken, maçın sona ermesi ile birlikte cadde ve sokaklar panayır alanına döndü. Cizre'deki Galatasaray taraftarları özel araçlarıyla Cizre caddelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sanat Sokağı ve Orhan Doğan Caddesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu, Nusaybin Caddesi, Yeni Çarşı ve Belediye Caddesi'nde devam etti. Caddelerde meşale yakan taraftarlar tezahüratlarla büyük coşku yaşadı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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Cizre sokakları Galatasaray'ın şampiyonluğuyla panayır alanına döndü
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