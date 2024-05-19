Haberler Yaşam Haberleri Cizre’de 3 çocuk annesi madde bağımlısı eşi tarafından öldürüldü
Giriş Tarihi: 19.5.2024 14:36 Son Güncelleme: 19.5.2024 14:43

Cizre’de 3 çocuk annesi madde bağımlısı eşi tarafından öldürüldü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 3 çocuk annesi Zeliha Kaptıkaçtı, yabancı uyruklu madde bağımlısı eşi H.Ö., tarafından öldürüldü.

ABİDİN YEL
Cizre’de 3 çocuk annesi madde bağımlısı eşi tarafından öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Zeliha Kaptıkaçtı, dün gece geç saatlerde Suriye uyruklu madde bağımlısı eşi H.Ö., tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayda Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Zeliha Kaptıkaçtı, Suriye uyruklu madde bağımlısı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Genç kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken, cani koca H.Ö., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis madde bağımlısı kocayı yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı inceleme başlattı. Genç kadının cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Cizre’de 3 çocuk annesi madde bağımlısı eşi tarafından öldürüldü
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