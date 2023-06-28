Haberler Yaşam Haberleri Cizre’de bayram günü taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 28.6.2023 23:25 Son Güncelleme: 29.6.2023 00:18

Cizre’de bayram günü taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Saldırıda bir araç içerisinde bulunan bir bebek ve kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.

ABİDİN YEL
Cizre’de bayram günü taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesi kale mahallesinde akşam saatlerinde iki gurup arasında çıkan kavga polisin müdahale etmesi ile sona erdi.

Kale Mahallesi hastane caddesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada darp edilen üç kişi feci şekilde yaralanırken, saldırıya uğrayan araçta bulunan bir bebek ve bir kadın çevredeki vatandaşlar tarafından yara almadan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan kavga Polisin Biber gazı ile müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan üç kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
"Hayvanlara işkence etmeyin" diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Bilal Erdoğan kadar taş düşsün başınıza
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cizre’de bayram günü taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA