Cizre’de bayram günü taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesi kale mahallesinde akşam saatlerinde iki gurup arasında çıkan kavga polisin müdahale etmesi ile sona erdi.

Kale Mahallesi hastane caddesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada darp edilen üç kişi feci şekilde yaralanırken, saldırıya uğrayan araçta bulunan bir bebek ve bir kadın çevredeki vatandaşlar tarafından yara almadan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan kavga Polisin Biber gazı ile müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan üç kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.