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Giriş Tarihi: 26.7.2022

Çoban dehşeti

Sivas’ta çoban Ali Yıldırım, hırsız sandığı 3 hayvan tacirini tüfekle vurup öldürdü. Niğde’de de çobanların arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çoban dehşeti
Sivas ve Niğde'de çobanların karıştığı iki olayda toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, canlı hayvan ticareti yapan Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat (23), hayvan almak için Kadılı Köyü'ne gitti. Arazide koyun otlatan çoban Ali Yıldırım'ı (24) gören 3 tacir, satılık hayvanı olup olmadığını sormak istedi. Ancak Ali Yıldırım yanında bulunan tüfekle. Kendisine doğru yaklaşan 3 tacire ateş açtı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen köylüler, 3 tacirin de öldüğünü gördü. Jandarma tarafından gözaltına alınan çoban Ali Yıldırım'ın ifadesinde kendisine doğru yaklaşan Osman, Mustafa Tamer ve Kurban Polat'ı koyunlarını çalmaya gelen hırsızlar zannederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 3 canlı hayvan tacirinin cenazeleri otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI
Niğde'de, merkeze bağlı Çayırlı Köyü'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Erdoğan ve Murat Karadiken kardeşler ile Yılmaz ve Murat Ceran kardeşler, hayvanlarını otlatmak için gittikleri Küçükmeşe mevkiinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş etti. Erdoğan Karadiken ve kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Murat Ceran ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cesetler, otopsi için morga kaldırıldı.



MİĞFERLE ADLİYEYE GETİRİLDİ
Çoban Ali Yıldırım, çelik yelek ve miğfer giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Yıldızeli Adliyesi'ne götürüldü.

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Çoban dehşeti
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