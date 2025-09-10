Çocuğa e-Devlet Şifresi Alma - 18 Yaş Altı Çocuğa e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

E-Devlet uygulaması, hemen her vatandaşın günlük hayatında sıkça kullandığı bir dijital platformdur. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların da bazı işlemlerini takip edebilmesi için ebeveynler tarafından e-Devlet şifresi alınabilmektedir. Çocuğuna e-Devlet şifresi almak isteyen veliler, adım adım süreci bilmek ve işlemleri hızlıca gerçekleştirmek amacıyla 18 yaş altındaki çocuğa e-Devlet şifresi nasıl alınır sorusunu gündeme getirmektedir.

18 YAŞ ALTI ÇOCUĞA e-Devlet ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri ve yabancılar e-Devlet'e kaydolabilir.

Kimlik olarak; nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart veya ikamet tezkeresi kullanılabilir.

Başvuru şekli:

Şahsen başvuru: Kimliğiyle birlikte PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden şifre alınabilir.

Vekaletle başvuru: Vekalet verilen kişi aracılığıyla şifre temin edilebilir. Vekalette "e-Devlet şifresi almaya yetkilidir" ibaresi bulunmalıdır.

Vasi aracılığıyla şifre alma: Mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler, vasileri üzerinden e-Devlet şifresini alabilir.