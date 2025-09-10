Haberler Yaşam Haberleri Çocuğa e-Devlet Şifresi Alma - 18 Yaş Altı Çocuğa e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?
Çocuğa e-Devlet Şifresi Alma - 18 Yaş Altı Çocuğa e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

Ebeveynler veya veliler, çocuklarının resmi işlemlerini kolayca takip edebilmesi ve bazı hizmetlerden faydalanabilmesi için e-Devlet sistemine erişim sağlamayı düşünebilir. Özellikle 18 yaş altı çocuklar için e-Devlet şifresi almak sıkça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle, 18 yaş altı çocuğa e-Devlet şifresi nasıl alınır sorusu ile çocuğa e-Devlet şifresi alma konusu birçok ailenin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.

E-Devlet uygulaması, hemen her vatandaşın günlük hayatında sıkça kullandığı bir dijital platformdur. Özellikle 18 yaş altındaki çocukların da bazı işlemlerini takip edebilmesi için ebeveynler tarafından e-Devlet şifresi alınabilmektedir. Çocuğuna e-Devlet şifresi almak isteyen veliler, adım adım süreci bilmek ve işlemleri hızlıca gerçekleştirmek amacıyla 18 yaş altındaki çocuğa e-Devlet şifresi nasıl alınır sorusunu gündeme getirmektedir.

18 YAŞ ALTI ÇOCUĞA e-Devlet ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri ve yabancılar e-Devlet'e kaydolabilir.

Kimlik olarak; nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart veya ikamet tezkeresi kullanılabilir.

  • Başvuru şekli:
    Şahsen başvuru: Kimliğiyle birlikte PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden şifre alınabilir.
    Vekaletle başvuru: Vekalet verilen kişi aracılığıyla şifre temin edilebilir. Vekalette "e-Devlet şifresi almaya yetkilidir" ibaresi bulunmalıdır.
    Vasi aracılığıyla şifre alma: Mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler, vasileri üzerinden e-Devlet şifresini alabilir.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında, başkaları adına şifre alınması mümkün değildir.

