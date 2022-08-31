Haberler Yaşam Haberleri “Çocuğu aldıracağım” dedi ve evini ateşe verdi
Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:04 Son Güncelleme: 31.8.2022 11:31

“Çocuğu aldıracağım” dedi ve evini ateşe verdi

Adana'da 3 gün önce evini yakan adam Ömer Sarı’nın (20), nikahsız birlikte yaşadığı ve hamile kalan 18 yaşındaki Dilan U.’nun “Çocuğu aldıracağım” demesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Birlikte yaşadığı kadına seslenen Ömer Sarı, “Beni terk edip ailesinin yanına gitti. Kendisine gelmesini söyledim ama dinlemedi. En son aradığımda çocuğu aldıracağını söyleyince kendimi kaybettim ve evi yaktım. Çocuğuma zarar verme” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Çocuğu aldıracağım” dedi ve evini ateşe verdi

Ömer Sarı ile Dilan U., bu yılın Şubat ayında nikahsız yaşamaya başladı. 3 ay önce genç kadın hamile kaldı. Ancak son dönemde çift arasında sık sık tartışma yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Dilan U., evi terk edip ailesinin yanına gitti. Olayın gerçekleştiği gün Dilan U.'yu arayan Ömer Sarı eve dönmesini istedi. Genç kadının, "Eve dönmeyeceğim, çocuğu da aldıracağım" sözüyle kendini kaybeden Sarı, Yüreğir ilçesindeki evini ateşe verip içinde oturmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken Ömer Sarı'yı da evden çıkarttı. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ve polis merkezinde ifadesi alınan Sarı, serbest kaldı. Dilan U.'nun 'Çocuğu aldıracağım' demesi üzerine evi ateşe verdiğini ifade eden genç adam, "Ben hep kendisine sevgimi gösterdim. Ailesinin dolduruşuna geliyor. Ondan tek isteğim çocuğuma zarar vermesin. Eğer böyle bir şey yaparsa yasal yollara başvuracağım" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
GSB nasıl izlenir, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR ile 2022 GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL'yi buluyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
YKS EK TERCİH boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor 2022?
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yunanistan'a net mesaj
CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp
Ünlü oyuncu memleketine yerleşti fındık topluyor
ARKADAŞINA GÖNDER
“Çocuğu aldıracağım” dedi ve evini ateşe verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA