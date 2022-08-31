“Çocuğu aldıracağım” dedi ve evini ateşe verdi

Ömer Sarı ile Dilan U., bu yılın Şubat ayında nikahsız yaşamaya başladı. 3 ay önce genç kadın hamile kaldı. Ancak son dönemde çift arasında sık sık tartışma yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Dilan U., evi terk edip ailesinin yanına gitti. Olayın gerçekleştiği gün Dilan U.'yu arayan Ömer Sarı eve dönmesini istedi. Genç kadının, "Eve dönmeyeceğim, çocuğu da aldıracağım" sözüyle kendini kaybeden Sarı, Yüreğir ilçesindeki evini ateşe verip içinde oturmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken Ömer Sarı'yı da evden çıkarttı. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ve polis merkezinde ifadesi alınan Sarı, serbest kaldı. Dilan U.'nun 'Çocuğu aldıracağım' demesi üzerine evi ateşe verdiğini ifade eden genç adam, "Ben hep kendisine sevgimi gösterdim. Ailesinin dolduruşuna geliyor. Ondan tek isteğim çocuğuma zarar vermesin. Eğer böyle bir şey yaparsa yasal yollara başvuracağım" diye konuştu.