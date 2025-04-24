Çocuk bayramında yasa boğdu

Olay, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın dördüncü katında oturan Metin ve Fatma Saylam çiftinin küçük kızı Hızırbey Ülkü İlk Okulu 1.sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Nurbanu Saylam katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinliklerinin ardından eve geldi.

Annesi ve babasının işte olduğu akşam saatlerinde ablasıyla evdeyken oturdukları apartmanın 4.katındaki balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zemine düşerek ağır yaralanan Saylam, ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı öğrenen anne Fatma Saylam sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİLLİ EĞİTİMDEN BAŞSAĞLIĞI

Yaşanan acı olayın ardından Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Hızırbey Ülkü İlk Okulu 1.sınıf öğrencimiz Nurbanu Saylam'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, sevgili yavrumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.