Çocuk şenliği kâbusa döndü

İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği" kabusa döndü. Belediye temizlik işleri çalışanı Erdem Ergün'ün 10 yaşındaki kızı Beliz Asrın ip çekme yarışını kazandıktan sonra babasına doğru koşup sarıldığı esnada aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan küçük Beliz, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karabağlar Belediyesi'nin "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği" dün gece Uzundere Yaşar Kemal mahallesi TOKİ evlerinde yapıldı. Çocuk şenliğinde yaşanan acı olay etkinliği kabusa çevirdi. Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 4 ay önce işe giren 2 çocuk babası Erdem Ergün, etkinliğe 10 yaşındaki kızı Beliz Asrın Ergün'ü de götürdü. İddiaya göre, küçük Beliz, diğer çocuklar gibi ip çekme yarışına katıldı. Yarışmayı kazanan ve sevinçle babasına koşturarak sarılan Beliz, aniden fenalaştı. Beliz'e ilk müdahaleyi oraya çocuğunu getiren hemşire kadın yaptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Beliz, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz küçük çocuğun kalbinin dayanmadığı ve yaşamını yitirdiği öğrenildi. Beliz'in ölümü başta anne, babası ve yakınları olmak üzere etkinliğe gelen herkesi yasa boğdu. Erdem Ergün'ün 3 yaşında bir çocuğu daha olduğu öğrenildi. Beliz Asrın Ergün Buca Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Küçük kız cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.