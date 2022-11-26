Çocuk yaşta kaçarak evlendiği adamın şiddetine maruz kalan Esra’ya polislerden ziyaret

"SAÇIMDAN SÜRÜKLEDİ"

Abdülkadir Ünal'ın, daha önce birçok kez kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Esra Güzel, "Ailesinin isteği üzerine İskenderun'a gittik ve yanlarında yaşamaya başladık. Sonrasında annesi beni istemedi ve gitmemi söyledi. O gün evde kavga çıktı ve çocuklarımı alıp, ailemin yanına döndüm. Birkaç gün sonra eve geldi ve pencereleri kırdı. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım. Beni dövdükten sonra saçımdan tutup, sürükleyerek dama çıkardı. Bana, 'Ya benimle kalacaksın ya da öleceksin' dedi. Can havliyle kendimi damdan aşağı attım, bacağım kırıldı" dedi.