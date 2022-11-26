Çocuk yaşta kaçarak evlendiği adamın şiddetine maruz kalan Esra’ya polislerden ziyaret

Adana'da polis, 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında eş şiddetine maruz kalan 25 yaşındaki Esra Güzel'i 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı tek gözlü odada ziyaret etti. 16 yaşındayken Abdülkadir Ünal'a kaçan ve adeta hayatı kararan Esra Güzel'in dram dolu hikayesi yürekleri sızlattı. Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Güzel, "Madde bağımlısıymış, bilmiyordum. Birlikte yaşamaya başladığımızda çocuktum. Uyuşturucu kullandıktan sonra beni sürekli darp edip ölüme tehdit ediyordu. Ondan ayrılmama izin vermiyordu. Şu an hırsızlık suçundan tutuklandı ben de annemin yanına yerleştim. Tek gözlü bir odada yaşam mücadelesi veriyorum ama en azından şiddet görmüyorum. Zor oluyor ancak burada iyiyim" dedi.
Merkez Seyhan ilçesi yaşayan Esra Güzel (25), 2012 yılında tanıştığı Abdulkadir Ünal (32) ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin bu beraberliğinden Berat (8), Bedirhan (6) ve Hira (3) ismini verdikleri 3 çocukları dünyaya geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Abdülkadir Ünal, kendisini aldattığını düşündüğü Esra Güzel'e ve çocuklarına şiddet uygulamaya başladı. Erkek şiddetinden bıkan ve bu yüzden defalarca ailesinin yanına giden genç kadın, Ünal'ın tehditlerine korkarak eve geri döndü. Abdülkadir Ünal, 16 Kasım'da gözaltına alınıp, 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
16 YAŞINDAYDIM…
Ünal'ın tutuklanmasını fırsat bilen genç kadın 3 çocuğunu da yanına alıp ailesinin yanına döndü. Yavrularıyla birlikte tek gözlü bir odada yaşayan Esra Güzel, Abdülkadir Ünal'ın şiddetinden defalarca kurtulmaya çalıştığını söyledi. Genç kadın, "Daha önceden madde bağımlısıymış, bilmiyordum. Birlikte yaşamaya başladığımızda 16 yaşındaydım. Çocuklarıma ve bana şiddet uygulamaya başladı. Uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yapıyordu. Komşularım ve ailemin desteğiyle geçimimizi sağlıyorduk. Ayrılmak için ailemin yanına her geldiğimde; anneme, babama ve ablama saldırıyordu. Her seferinde barışmak zorunda kaldım" yaşadıklarını anlattı.
"SAÇIMDAN SÜRÜKLEDİ"
Abdülkadir Ünal'ın, daha önce birçok kez kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Esra Güzel, "Ailesinin isteği üzerine İskenderun'a gittik ve yanlarında yaşamaya başladık. Sonrasında annesi beni istemedi ve gitmemi söyledi. O gün evde kavga çıktı ve çocuklarımı alıp, ailemin yanına döndüm. Birkaç gün sonra eve geldi ve pencereleri kırdı. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım. Beni dövdükten sonra saçımdan tutup, sürükleyerek dama çıkardı. Bana, 'Ya benimle kalacaksın ya da öleceksin' dedi. Can havliyle kendimi damdan aşağı attım, bacağım kırıldı" dedi.
EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ
Ailesinin yanındaki tek göz odada yaşamaya çalıştığını kaydeden Güzel, "Çocuklarım artık okula gidiyor. Temel ihtiyaçlarımı, bağlanan maaşla karşılamaya çalışıyorum. Annem ev temizliğine gidiyor, ona yardım ediyorum. Zor oluyor ancak burada iyiyim" şeklinde konuştu. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Esra Güzel'i evinde ziyaret etti. Polis, Esra Güzel ile çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. Mağdur kadın kendisini yalnız bırakmayan polislere teşekkür etti.