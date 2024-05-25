Çocuklar barış için sanat yaptı

6. Çocuk Sanat Bienali bu yılki 'Barış ve Çocuk' temasıyla ilgi odağı oldu. Bahçeşehir Koleji'nin Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu işbirliğiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlediği bienalde; Bahçeşehir öğrencilerinin, danışman öğretmenleri ve küratör Denizhan Özer eşliğinde hazırladıkları eserleri beğeniye sunuldu. Bienal kapsamında düzenlenen söyleşiler ve atölye çalışmaları da yoğun ilgiyle karşılandı. Küratör Denizhan Özer, "Barış dolu bir ortamda, eğitim hakkına kavuşmuş, sevgi, saygı ve hoşgörü ile büyüyen çocukların çoğalması için biz yetişkinlerin çocukların dünyasına daha dikkatli bakması gerekiyor" dedi.