‘Çocuklar devlet korumasına alınsın’

İstanbul Ümraniye'de Mart 2022'de evinin balkonundan düşen 3 çocuk annesi Ece K.A.'nın (29) ölümüne ilişkin eşi Erol A. (34) hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detaylarına ulaşan SABAH'ın haberi ses getirdi. Savcılık Erol A.'ya "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti. Ece K.A'nın annesi Cemile Ayfer Gürsel, "Torunum bana 'Annemi babam dövdü. Annemi odadan çıkardı. Kanlar akıyordu. Sonra babam mutfaktan 'Düştü' diye bağırarak çıktı' demişti. Torunum savcıya anlatamıyor. Çünkü savcının yanına torunumu baba götürüyor. Vesayet davasında da bana da vermesinler yeter ki, devlet koruma altına alsın" dedi.