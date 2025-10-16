Çocuklara dijital demans tehdidi

Teknolojinin hızla gelişmesi, uzaktan eğitim ve çalışma, yapay zekânın baş döndüren hızı insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bunlardan biri de; dijital demans. 2012 yılında Alman sinirbilimci Manfred Spitzer tarafından bilişsel yeteneklerin bozulmasına neden olan teknolojinin aşırı kullanımını tanımlamak için türetilen bir terim olan dijital demans, elektronik cihazlarla aşırı zaman geçirildiğinde gelişiyor. Elektronik cihazlara bağımlılığın özellikle çocuklarda dikkat dağınıklığı, hafıza sorunları ve bilişsel gerilemeye yol açtığını aktaran Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini çocuklara teknolojiyi akıllıca kullanmayı öğretmenin kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dikkat çekiyor.

GAZETE OKUNMALI

Şalçini "Bugün hepimiz dijital bunama durumundayız. Başta Alzheimer hastalığı olmak üzere bunama yelpazesindeki hastalıklar yaşla birlikte artarken, dijital demans gelişen beyinleri olan çocukları bile etkileyebiliyor. Elektronik cihazların genç yaşta aşırı kullanımı, artan bir endişe kaynağı. Gelecek nesillere teknolojiyi akıllıca kullanmayı öğretmek gerekiyor" diye konuştu. İşte dijital demans riskine karşı yapılması gerekenler:

Çalışmalar, basılı materyalleri okumanın okuduğunu anlamayı artırdığını gösteriyor. Bu sebeple okumak için tablet ve akıllı telefon yerine dergi, çizgi roman, gazete gibi basılı medyayı daha fazla kullanması teşvik edilmeli.

Beyni aktif ve sağlıklı tutmak için oyun oynamak ve egzersiz yapmak son derece önemli. Açık hava sporları oynamak gerçek zamanlı problem çözmeyi teşvik eder.

Çocukların teknolojik cihazlarda sadece dikkat artırıcı ve reaksiyon zamanı temelli oyunlar yerine en azından düşünmeye ve problem çözmeye izin veren oyunlar teşvik edilmeli.