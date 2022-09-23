Çocuklara kitabı sevdiren fuar

Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocukları kitap okumaya teşvik edecek ve eğitimlerine büyük katkı sağlayacak Eyüpsultan 2. Çocuk Kitapları Fuarı başladı. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen fuar, haziran ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat eden yazar ve şair Mevlana İdris anısına düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, açılışta yaptığı konuşmada, fuara 6 binin üzerinde çocuğun katılımını beklediklerini belirterek, "Ben çocukların kitapla ilişkisinin daha da sık olmasından yanayım. Çünkü dijital çağ çocukları kitaptan ve okumaktan uzaklaştırıyor, bilgiyi kısıtlaştırıyor. Kitaplar, dergiler, yazarlar ve çocuklarla beraber Eyüpsultan'ı kültürün merkezi haline getirmeye devam edeceğiz." dedi. Bu yılki fuarın Onur Konuğu yazar Salih Zengin de Mevlana İdris'in Türkiye çocuk edebiyatının önemli isimlerinden biri olduğunu aktardı. Mevlana İdris'in kabrinin Eyüpsultan'da olduğunu aktaran Zengin, "Eyüpsultan'da yapılan bir çocuk kitapları fuarında isminin anılıyor olması çok anlamlı. Hemen yanı başımızda, umarım çocukların kitapların sesini burada duyuyordur" ifadelerini kullandı. 63 yazar ve 60 yayınevinin yer aldığı fuarda, okur-yazar buluşmaları ve okul söyleşilerinin yanı sıra birçok konferans ve söyleşi de gerçekleştirilecek. Açılış dolayısıyla ilçedeki okullardan öğretmenleriyle fuara gelen tüm çocuklara 30 lira değerinde kitap çeki hediye edildi. 2 Ekim'e kadar açık olacak fuar saat 9.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek.