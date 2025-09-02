Çocukların sağlıklı gelişimi için ekran süresi büyük önem taşımaktadır. Uzun süreli ve kontrolsüz ekran kullanımı, çocuklarda dikkat sorunlarına, uyku problemlerine ve sosyal becerilerde aksamalara yol açabilir. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarının ekran başında geçirdiği zamanı sınırlamak ve dengeli bir kullanım sağlamak için çözümler aramaktadır. Çocuklarda ekran süresi ne kadar olmalı, çocuklar günde en fazla kaç saat ekrana bakmalı sorularının yanıtları ise ebeveynlere rehberlik niteliği taşır.

ÇOCUKLARDA EKRAN SÜRESİ NE KADAR OLMALI?

Çocuklarda ekran süresi konusu, hem fiziksel hem de zihinsel gelişim açısından oldukça önemlidir. Ekran süresi; televizyon, tablet, telefon, bilgisayar veya oyun konsolu gibi cihazlarda geçirilen süreyi kapsar. Yaş gruplarına göre önerilen süreler, uzmanlar tarafından şöyle belirlenmiştir:

1. 0–2 yaş

Önerilen süre: Mümkünse ekran süresi 0 dakika. Bu yaşta çocuklar dünyayı dokunarak, hissederek ve gözlemleyerek öğrenirler. Ekran deneyimi yerine oyun ve etkileşim daha faydalıdır. 2–5 yaş

Önerilen süre: Günde 1 saatten fazla olmamalı. İzlenen içerik kaliteli, eğitici ve yaşa uygun olmalıdır. Ebeveyn gözetimi önemlidir. 6–12 yaş

Önerilen süre: Günde 2 saatten fazla olmamalı. Ekran zamanı okul ödevleri, sosyal etkileşim ve eğlence ile dengelenmelidir. 12 yaş ve üzeri (ergenler)

Önerilen süre: Ekran süresi kontrol altında tutulmalı, özellikle sosyal medya ve oyun kullanımında sınırlar belirlenmeli.

Uykuyu, fiziksel aktiviteyi ve sosyal yaşamı engellemeyecek şekilde planlanmalıdır.

ÇOCUKLAR GÜNDE EN FAZLA KAÇ SAAT EKRANA BAKMALI?

Çocuklarda ekran süresi yaşa göre sınırlandırılmalıdır. 2 yaş altı çocuklar için ekran önerilmez. 2–5 yaş arası günde 1 saat, 6–12 yaş arası 1–2 saat, 13 yaş ve üzeri için ise 2–3 saat sınırı idealdir. Ekran kullanımında içerik kalitesi, ebeveyn rehberliği ve fiziksel aktivite dengesi son derece önemlidir.