Çocuklarda gece korkuları, özellikle uykuya geçiş sırasında veya karanlıkta sıkça rastlanan bir durumdur. İlk bakışta basit gibi görünse de doğru şekilde yönetilmediğinde çocuğun uyku düzenini ve günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, çocuklarda gece korkuları nasıl yönetilir, gece korkan çocuğa ne yapılır, çocuğun bu süreçte nasıl desteklenebileceği konusu oldukça önemlidir.

ÇOCUKLARDA GECE KORKULARI NASIL YÖNETİLİR?

Çocuklarda gece korkuları, kabus görme veya gece terörü gibi durumlar oldukça sık rastlanan ve çoğu zaman büyümenin doğal bir parçası olarak değerlendirilen durumlardır. Bununla birlikte, bu tür uyku sorunları hem çocuğun dinlenmesini engelleyebilir hem de aile içinde stres yaratabilir. İşte çocuklarda gece korkularını yönetmeye yardımcı olabilecek adımlar:

1. Korkunun Kaynağını Anlamak

Gece korkuları genellikle hayal gücünün gelişmesi, stres, yorgunluk veya gündüz yaşanan travmalar ile tetiklenir.

Çocuğunuzun uyumadan önce izlediği televizyon, okuduğu hikaye veya yaşadığı olaylar gece korkularını artırabilir.

2. Rutin Oluşturmak

Düzenli uyku saatleri belirlemek, çocuğun biyolojik saatini dengeler.

Uyku öncesi sakinleştirici aktiviteler (masal okuma, hafif müzik, sıcak duş) gece korkularını azaltabilir.

3. Uyku Ortamını Güvenli ve Rahat Hale Getirmek

Odanın karanlık, sessiz ve rahat sıcaklıkta olması önemlidir.

Gece lambası veya sevdiği bir oyuncak çocuğa güven hissi verebilir.

4. Profesyonel Yardım

Gece korkuları sıklıkla ve şiddetliyse veya çocuğun günlük yaşamını etkiliyorsa bir çocuk psikoloğu veya pediatrik uyku uzmanı ile görüşmek gerekebilir.

5. Gece Korkusu Anında Müdahale

Eğer çocuğunuz gece terörü yaşıyorsa çoğu zaman uyanmaz ve hatırlamaz, bu durumda onu zorla uyandırmaya çalışmayın.

Güvenli bir ortamda onu sakin bırakın ve düşebileceği yerler varsa önlem alın.

GECE KORKAN ÇOCUĞA NE YAPILIR?

Çocuğunuz gece korkusu yaşadığında sakin ve anlayışlı olun; korkusunu küçümsemeyin, yanında olduğunuzu hissettirin. Ona güvenli bir ortam sağlayın; odasında gece lambası kullanabilir ve mobilyaların kenarlarını koruyabilirsiniz. Düzenli bir uyku rutini oluşturmak, her gece aynı saatte yatmasını sağlamak ve uyku öncesi sakinleştirici aktiviteler yapmak faydalıdır. Kabus sırasında çocuğu sakinleştirip güven verin, gece teröründe ise güvenli bir şekilde gözlemleyin. Korkularını gündüzleri konuşmasına, oyuncak veya hikâyelerle ifade etmesine yardımcı olun. Akşamları kafeinli gıdalardan kaçının ve yeterli aktivite ile uyku süresini sağlayın. Eğer korkular sık, şiddetli veya uyku düzenini bozuyorsa profesyonel destek almaktan çekinmeyin.