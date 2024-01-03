Haberler Yaşam Haberleri Çocuklarda ‘süper enfeksiyon’ tehlikesi
Giriş Tarihi: 4.1.2024

Çocuklarda ‘süper enfeksiyon’ tehlikesi

Hastanelerin çocuk acil bölümlerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Prof. Arıca, çocukları etkileyen ve süper enfeksiyon olarak nitelendirilen virüse karşı uyarılarda bulundu

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Çocuklarda ‘süper enfeksiyon’ tehlikesi
Artan grip vakalarıyla birlikte çocuklarda "süper enfeksiyon" tehlikesi baş gösterdi. Salgın sürecini aratmayan bir yoğunlukla karşılaşan çocuk poliklinikleri sadece çocukları değil anne ve babaları da etkiliyor. SABAH'a konuşan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Süper enfeksiyon, kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor. Özellikle son günlerde ülkemizde çocuk acillere başvuru sayısında artış var. Bunun en önemli nedenlerinden biri çocuklarda süper enfeksiyon olmasıdır. Sınıflarda çocukların hastalığı birbirine bulaştırması da vakaların artmasına neden oluyor. Çocuklarda özellikle yüksek ateş, öksürük gibi şikâyetler varsa dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.



İYİLEŞMEDEN GÖNDERMEYİN
Arıca, "Virüs bulaşan çocuklar henüz iyileşmeden okula giderse, virüsün okul içinde hızla dolaşmasına neden olur. Oradan öğretmene ve topluma yayılmaktadır. Eğer bir çocukta enfeksiyon varsa en az 5 gün okula gitmemesi gerekiyor. 5 gün boyunca dinlenmeli, ilaçlarını kullanmalı, tamamen enfeksiyon taşıyıcılığı geçtikten sonra doktor kontrolünde okula gitmelidir" diye konuştu.

HEKİM KONTROLÜ ÖNEMLİ
Hekim kontrolü olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Arıca, "Çocuklara bol sıvı takviyesi yapılması ve yüksek proteinli, düşük karbonhidrata sahip besinler verilmesini öneriyoruz. Okulda öğretmenlerin de sınıfların sık sık havalandırılmasını sağlaması gerekmektedir. Genelde süper enfeksiyonlar solunum yoluyla geçer. Ailelere önerimiz, çocukların ellerini sık sık sabunla yıkamalarını sağlamalarıdır" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
ABD, İngiltere ve Almanya'nın da arasında olduğu 12 ülke Husileri hedef aldı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! İşte Türkiye'yi çağ atlatacak yeni kararlar
Filistin'e destek paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a Fransa'da gözaltı
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
‘Evde kuralları ben belirlerim’
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama! 103 ölü var
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklarda ‘süper enfeksiyon’ tehlikesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA