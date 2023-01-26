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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Çocuklardan Nusret’e teşekkür ziyareti

İşletmeci Nusret Gökçe, yeni açtığı kafenin 6 aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon TL’yi Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayarak sözünü tuttu. Aile Bakanı Yanık ve çocuklar, Gökçe’ye teşekkür etti

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Çocuklardan Nusret’e teşekkür ziyareti
Türkiye'nin dünyadaki yüzü olan işletmeci Nusret Gökçe 6 ay önce ilk kahve dükkânı Kapicciiiinoo'yu İstanbul'da Maçka Palas'ta açtı. Gökçe işletmesinin açılışında bir yıllık gelirinin yüzde 50'sini de Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağına söz verdi. Gökçe ilk 6 aylık gelirinin yarısına denk gelen 1 milyon TL'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ile Çocuk Esirgeme Yurdu'nda kalan minikler dün Nusret Gökçe'yi yeni açtığı kahve dükkânında ziyaret etti.



ÇOCUKLARA YARDIM SÖZÜ
Minikleri mekânında ağırlayan Gökçe, yaptığı açıklamada 18 yaşını dolduran çocuklardan isteyenlere mesleki eğitim, isteyenlere yurtdışı eğitimi, isteyenlere de yardım sözü verdi. Bakan Yanık da Nusret'e duyarlı davranışı sebebiyle teşekkür etti. Gökçe minik konuklarına çeşitli ikramlarda bulundu.

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Çocuklardan Nusret’e teşekkür ziyareti
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