İstanbul’da korkunç cinayet! Dede öldü torun yaralandı: 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

ARAYA GİREN DEDEYE KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre olay günü ise A.M. dedesi Servet Macit ile mahallede yürürken yine husumetlisi Y.K. ile karşılaştı. İkili kavga etmeye başlayınca dede araya girip ikisini ayırdı. Olay yerinden ayrılan Y.K. kısa bir süre sonra tekrar döndü. Bu kez eline aldığı silahla peş peşe ateş etmeye başladı. 60 yaşındaki Servet Macit aldığı kurşun darbeleri ile yere yığıldı. Torunu A.M.'de bacağından yaralandı.