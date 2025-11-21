Çocukların sosyal medyası kapatılıyor

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı kapsamında genç kullanıcılara hesaplarını kapatmaları ve verilerini indirmeleri için uyarı göndermeye başladı. Ülkede yasak 10 Aralık'ta yürürlüğe girecekken Meta, uyum sürecini açıklayan ilk şirket olarak kullanıcıları bilgilendirdi. Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.