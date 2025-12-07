Çocukların yolculuğu acı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Bolat Emir Büyükköse'nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücünün gidon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada Büyükköse ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Kadirhan B. de yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Bolat Emir Büyükköse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadirhan B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.