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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Çocuklarını ısıtmak için donarak öldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Çocuklarını ısıtmak için donarak öldü
Afganistan'dan, 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte kaçan ve İran'a gelen kadın, Türkiye sınırındaki Belesor köyünde soğuktan donarak öldü. İranlı köylüler tarafından çekilen görüntülere göre annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.



VAN VALİLİĞİ: OLAY İRAN TARAFINDA YAŞANDI
Van Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında "Bazı sosyal medya hesaplarında Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü paylaşımı yapılmıştır. Yapılan araştırmada kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran'a bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir" denildi.

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Çocuklarını ısıtmak için donarak öldü
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