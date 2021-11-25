Çocuklarının gözü önünde katletmişti! Korkunç detaylar ortaya çıktı: Kendimi zor tutuyorum, onları...

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Özkan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak'ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği belirtildi.

"EŞİME HAKARET ETTİKLERİNDE DAYANAMADIM, ATEŞ ETTİM"

Özkan Can, polisteki ilk ifadesinde "Dün eşimle dışarı çıkıyorduk. Husumetli karşı komşularımızla karşılaştık. Bu sırada Gonca Pekşen, bana ve eşime hakaretlerde bulundu. Eşi Abdullah da onu onaylayan cümleler kurdu. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi. Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.