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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Çöp evin karanlık odasından eğitim ışığına ilk adım

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Çöp evin karanlık odasından eğitim ışığına ilk adım
Bursa'da teyzesine ait çöp evde uygunsuz koşullarda yaşarken bir deri bir kemik halde bulunduktan sonra devlet korumasına alınan 9 yaşındaki C.M.A. da okullu oldu. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Çocuk Evleri'nde kalan C.M.A. Girşat Refizade İlköğretim Okulu 1'inci sınıfa başladı. C.M.A.'nın görevlilere "Okullu olduğum için çok mutluyum. Burada çok arkadaşım olacak" dediği öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, tedavisiyle bizzat ilgilendiği C.M.A'yı birkaç gün önce çocuk evinde ziyaret etmiş ve onunla masa tenisi oynamıştı.

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Çöp evin karanlık odasından eğitim ışığına ilk adım
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