Çöp konteynerinden çıkan vahşetin sırrı ortaya çıktı! “Evde doğurdum banyoda bekletip çöpe attım”

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, belediye ekipleri sokaktaki bir çöp konteynerinde beze sarılmış kanlı bebek cesedi gördü. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğmuş olduğu ve cinsiyetinin de erkek olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerin çöp konteynerindeki incelemelerin ardından bebeğin cesedi cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.
5 ÇOCUK ANNESİ KADIN ÇÖPE ATMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, caddedeki bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeği bir kadının çöpe attığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 5 çocuk annesi olan Pervin Y. (38) olduğu öğrenilen şüpheli kadın gözaltına alındı. Kadının bebeği evinden alıp çöp konteynerine attığı öğrenildi.
Pervin Y.; " Ardından gece saat 00:20 sıralarında evde doğum yaptım. Bebek ölü doğdu bende banyoda beklettim. Ardından ertesi gün akşam saat 22:00 sıralarında götürüp çöpe attım. Bir süre sonra da kontrol için tekrar olay yerine döndüm" dediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan anne Pervin Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İstanbul’da çöpten bebek çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı: Yeni doğurmuş