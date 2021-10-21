Çöplüğü 26 yılda ormana çevirdi

Mardin'in farklı noktalarında bugüne kadar toplam 30 bin fidan diken Erginoğlu, askerlik yaptığı birliğinde bile binin üzerinde fidan diktiği için iki ay erken terhis edildiğini söyledi. Fidanların bir kısmını Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden edindiğini geri kalanı ise kendi imkânları ile bir kısmını yetiştirdiğini bir kısmını ise satın aldığını anlatan Erginoğlu'nun her diktiği fidana kendi çocuğu gibi baktığını belirtti. Şoförlükten emekli Şeyhmus Erginoğlu, 10 yıl önce 'çöplük' denilen 35 dönümlük alana, 10 bin fidan dikti. Yıllar boyunca gece gündüz diktiği fidanları kontrol eden Erginoğlu, emeklerinin karşılığını aldı. Çöplük denilen bölge, Erginoğlu'nun çabalarıyla 26 yılda ormanlık alana döndü.

SEVGİMİ DOĞAYA VERDİM

Mardin'de tek başına yaşayan ve fidan dikmekten bugüne kadar evlenmeye vakit bulamayan Erginoğlu, "Aşkımı da sevgimi de doğaya verdim. Diktiğim her fidana çocuğum gibi bakıyorum. Bugüne kadar 30 bin fidan dikmişim. Hepsini çocuğum gibi seviyorum. Bugüne kadar diktiğim her fidanın karşılığını dünyada aldığımı ve ahirette fazlası ile alacağımı düşünüyorum. Karşılığı derken bunu maddiyat olarak düşünmeyin. Mesela askerlikte de çok ağaç diktim. Bizim tabur komutanımız da beni çok seviyordu, hatta orada da bir çeşme vardı, kurumuştu, onu da açtım. Bunun karşılığı olarak 2 ay erken terhis verdi bana. Sadece bu alana 10 bin tane ağaç diktim. 26 yıldır böyle çalışıyorum, gece saat 1'de kalkıp gelip sulamasını yapıyordum. Millet bana diyor 'niye geliyorsun, niye para almadan yapıyorsun' diye ama ben de dedim 'para bu dünyada kalır, öbür dünyada para yok ki. Öbür dünyada bize ne lazım? Hayır hasenat lazım'"dedi.