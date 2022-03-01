Çorap örüp Mehmetçiğe gönderen Zeliha Nine hayatını kaybetti... “Zeliha Nine, seni hiç unutmayacağız!”

Yalovalı Zeliha Barlas, Mehmetçik'e verilmek üzere 115 çift çorap örmüş, geçtiğimiz yıl bu çorapların Mehmetçik'e verilmesini istediğine dair mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) göndermişti. Bu mektuptan sonra MSB harekete geçmiş, askeri personelle Yalova'da ikamet eden Zeliha Nine'yi evinde ziyaret ederek 115 çift çorabı Mehmetçik'e verilmek üzere teslim almıştı. MSB, sosyal medya hesabından ise Zeliha Nine'nin çoraplarının zorlu kış şartlarında görev yapan Şırnak Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiklere ulaştığını duyurmuştu.

YÜREKLERİ ISITAN ZELİHA NİNE VEFAT ETTİ

Yalova Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Zeliha Nine yaşamını yitirdi. Zeliha Nine'nin cenazesi, Sultaniye Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına önceki gün defnedildi.

MSB'DEN YENİ PAYLAŞIM: ZELİHA NİNE, SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ!

MSB ise Zeliha Nine'yi unutmadı. MSB sosyal medya hesabından Zeliha Nine'nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak şu paylaşımda bulundu: "Elleriyle ördüğü 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize bağışlayan 118 yaşındaki Zeliha Ninemizi kaybettik… Tüm Türkiye'nin gönlünde yer eden Zeliha Ninemize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânın cennet olsun Zeliha Nine, seni hiç unutmayacağız!"

Zeliha ninenin çorapları Mehmetçik’e ulaştı