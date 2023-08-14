Haberler Yaşam Haberleri Çorlu'da koku paniği! Vatandaşlar hemen ekipleri aradı
Giriş Tarihi: 14.8.2023 14:24

Çorlu'da koku paniği! Vatandaşlar hemen ekipleri aradı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son günlerde çevreye ağır kokuların yayılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 12 fabrikada denetim yaparak, atık sularından numune aldı.

DHA
Çorlu’da koku paniği! Vatandaşlar hemen ekipleri aradı

Çorlu'da son günlerde çevreye yayılan ağır kokuların artması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar yapıldı. İhbar üzerine müdürlük ekipleri, Esentepe Mahallesi'ne Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurdu. İstasyondan alınan veriler üzerine müdürlükten 3 ayrı ekip, kokuya neden olabileceği düşünülen 12 işletmeye gece yarısı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gece boyunda süren denetimlerde, fabrikaların atık su hatlarından numuneler alınıp, ölçümler yapıldı. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yetkililer, gelen sonuçlara göre, havayı kirlettiği belirlenen tesisler hakkında işlem yapılacağını söyledi.

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Çorlu'da koku paniği! Vatandaşlar hemen ekipleri aradı
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