Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde intihar etti

Çorum'da hakkında önce uzaklaştırma kararı çıkartan ve daha sonra boşanma davası açan eşi A.S ile konuşmak için evini önüne giden Erhan Sezer, burada eşiyle tartıştı. Erhan Sezer boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı eşinin ikna olmaması üzerine eşinin gözleri önünde yanında getirdiği tabancayla havaya iki el ateş açtı.

Daha sonra tabancayı başına dayayan Sezer tetiğe basarak intihar etti. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Erhan Sezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sezer'in cesedi olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video