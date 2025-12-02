Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da feci kaza: Otomobil çelik bariyerlere çarptı!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 09:14

Çorum'da feci kaza: Otomobil çelik bariyerlere çarptı!

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çelik bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Çorum’da feci kaza: Otomobil çelik bariyerlere çarptı!

Korkutan kaza, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da feci kaza: Otomobil çelik bariyerlere çarptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz