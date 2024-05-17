Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da öfkeli koca dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 17.5.2024 13:56 Son Güncelleme: 17.5.2024 14:05

Çorum’da öfkeli koca dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

Çorum’da bir kişi iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürdükten sonra kendi kafasına ateş etti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da öfkeli koca dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

Olay öğle saatlerinde Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Öfkeli koca Hasan Orhan (67), annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan boşanma aşamasındaki Nazegül Orhan'ın (55) evine gitti.

Olay yerine barışmak için geldiğini söyleyen Hasan Orhan, boşanma aşamasındaki eski eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak'ı silahla vurarak öldürdü.

Eski eşini ve baldızını öldüren Hasan Orhan, sonra da kendi kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nazegül Orhan ile kız kardeşi Meryem Karakoçak'ın öldüğünü tespit etti.

Yaralı olan öfkeli koca ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Orhan'da hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da öfkeli koca dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA