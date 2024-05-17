Çorum’da öfkeli koca dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

Olay öğle saatlerinde Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Öfkeli koca Hasan Orhan (67), annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan boşanma aşamasındaki Nazegül Orhan'ın (55) evine gitti.

Olay yerine barışmak için geldiğini söyleyen Hasan Orhan, boşanma aşamasındaki eski eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoçak'ı silahla vurarak öldürdü.

Eski eşini ve baldızını öldüren Hasan Orhan, sonra da kendi kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nazegül Orhan ile kız kardeşi Meryem Karakoçak'ın öldüğünü tespit etti.

Yaralı olan öfkeli koca ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Orhan'da hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.