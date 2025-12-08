Çorum’da yağışlı hava kazaya neden oldu: 3 Yaralı

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki otomobil, Dr. İlhan Gürel Caddesi'nden Eşref Hoca Caddesi istikametine seyir halindeyken, trafik işareti bulunmayan bağlantı yolunu fark edemeyerek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç refüje saplanarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.A. ile araçtaki E.K. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Refüje saplanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.