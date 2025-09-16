Coşku dalga dalga yayılıyor

ASELSAN olarak yarım asırdır insana, teknolojiye ve geleceğe yatırım yaptıklarını belirten şirket CEO'su Ahmet Akyol, "ASELSAN'ı Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda küresel ölçekte, devler liginin üst sıralarına taşımak önceliklerimiz arasında bulunuyor. O nedenle ikinci 50 yılımızda geleceği bugünden kurgulayarak, sahada oyun değiştiren, kahraman ordumuza güç çarpanı oluşturan ileri teknolojiler geliştirmeye odaklandık. Bu strateji doğrultusunda sadece ASELSAN'ı değil, savunma sanayii ekosistemini de besleyerek büyük bir sinerji yaratmayı başardık. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'ler, bu vizyonumuzu hayata geçirmemizde kaldıraç etkisi yaratıyor" dedi.Bu teknoloji coşkusunu ASELSAN'ın 50. gurur yılında bu kez de milyonlarla birlikte İstanbul'da yaşadıklarını ifade eden Akyol, "TEKNOFEST, geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturdu. ASELSAN olarak, 50. gurur yılımızda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'in en başından beri ana aktörleri arasındayız" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan TEKNOFEST'ler sayesinde ülkemiz genelinde teknoloji ve bilime olan ilginin dalga dalga yayıldığını kaydeden Akyol, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin filizlendiği TEKNOFEST'lerde ülkesi için hayalleri olan gençlerimizle bir araya geliyor, onların fikirlerini alıyoruz. ASELSAN'ın ikinci 50 yılında oyun değiştiren teknolojilerimizi TEKNOFEST gençliğinin dinamizmi, heyecanı ve fikirleri ile birlikte geliştiriyoruz. Böylece geçmişte hayal dahi edilemeyen ileri teknolojileri milletimize armağan ediyoruz. Ne mutlu ki TEKNOFEST'te bilimi, teknolojiyi ASELSAN'la deneyimleyen nesiller, parlak geleceğimizin ışığı oluyor. Bu nedenle, kalbi TEKNOFEST için atan herkesi İstanbul'daki teknoloji şölenine ortak olmaya davet ediyorum" dedi.Akyol sözlerini şöyle sürdürdü: "TEKNOFEST İstanbul'da 300 metrekare kapalı ve 200 metrekare Tekno Macera alanımız olmak üzere toplam 500 metrekarelik bir alanda halkımızla buluşacağız. TEKNOFEST İstanbul'da İnsansız Sualtı Sistemleri, Hava Savunma Sistemleri, İnsansız Deniz Aracı, Havacılıkta Yapay Zeka, Güvenli Uydu Haberleşmesi ve İnsansız Kara Aracı Yarışmasının yürütücülüğünü üstleniyoruz. ASELSAN'ın 50. kuruluş yıldönümü için hazırlanan Deneyim Alanını TEKNOFEST KKTC'de ziyaretçilerin beğenisine sunmuştuk. T3 Vakfı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda aynı kurguyu TEKNOFEST İstanbul'a taşıdık."ASELSAN'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera'nın da TEKNOFEST İstanbul'da çocuklarla buluşacağını ifade eden Akyol, "Tekno Macera'da Mercanlardan Yıldızlara temasıyla 6-13 yaş arası çocuklarımızı ağırlıyoruz. Tekno Macera, önceki TEKNOFEST'lerde çocuklar tarafından en çok ziyaret edilen aktivite alanlarından birisiydi" dedi.ASELSAN'ın geliştirdiği KORAL Kara Konuşlu Elektronik Destek (ED) ve Elektronik Taarruz (ET) Sistemi'nin gücü, kritik altyapılardaki modernizasyon çalışmalarıyla artırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde uzun süredir başarıyla görev yapan stratejik elektronik harp sistemine yönelik kapsamlı modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Sistemin kritik bileşenleri, ASELSAN'ın yeni nesil alt sistemleriyle güncellenerek TSK'nın hizmetine sunuldu. Böylece ASELSAN, elektronik harp alanında standartlarını bir adım daha ileri taşıdı. ASELSAN'ın harp sahasının yeni ihtiyaçlarına göre modernize ettiği KORAL, geniş frekans aralığında etkili karıştırma ve aldatma yetenekleri sayesinde "görünmeyen cephede" stratejik avantaj sağlıyor. Uyarlanabilir yapısı ve gelişmiş elektronik destek/taarruz kabiliyetleri, KORAL'ı geleceğin harp senaryolarına karşı da hazır hale getiriyor. KORAL yüksek çıkış gücü, aktif elektronik huzme tarama sağlayan faz dizili anten yapısı ve modern teknolojisi ile modern harp sahasında büyük bir stratejik avantaj sunuyor. Kara konuşlu elektronik harp sistemi aynı zamanda çoklu hedef karıştırma ve aldatma yeteneğine sahip olmasıyla fark yaratıyor. ÇELİKKUBBE Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi'nin önemli unsurlarından biri olan KORAL, SEAD (Düşman Hava Savunmasının Bastırılması) görevlerinde sunduğu üstün etkinlikle harp sahasında hassasiyet ve güç dengesi sağlıyor. "Görünmeyen cephede" radarları devre dışı bırakan, dost unsurları koruyan ve bilgi üstünlüğü kazandıran KORAL Uzaktan ED/ET Sistemi, yetenekleriyle Türkiye'nin hava savunma kapasitesini ve elektronik harp alanındaki kabiliyetlerini daha ileriye taşıyor.Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'daki stant alanlarında oyun değiştirici milli teknolojilerini vitrine çıkardıklarının altını çizen Akyol, "Kapalı stant alanımızda ise sualtı sistemlerinden elektro-optik çözümlere, haberleşmeden tank modernizasyon çözümlerine kadar 35 oyun değiştirici teknolojiyi bilim meraklısı çocuklarla buluşturuyoruz. Sergilediğimiz sistemler arasında Tank Modernizasyon Çözümlerimizden AKKOR Aktif Koruma Sistemi, VOLKAN Atış Kontrol Sistemi, SEDA 200 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, KARTALGÖZÜ Tank Periskop Sistemi bulunuyor" dedi. Akyol, sergilenecek diğer ürünlerle ilgili olarak ise, "GÖZDE Lazer Güdüm Kiti, T-Link Hava Terminali, ASELFLIR 500 ile ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, FULMAR Uzun Menzilli Gözetleme Radarı ve MURAD 100A Çok Fonksiyonlu Atış Kontrol Radarı da festivalde vitrine çıkaracağımız UAV çözümlerimiz arasında yer alıyor. DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı ve 3810 Yapay Zekâ Destekli Hibrit El Telsizi gibi ürünlerimizi de festivalde sergileme imkânı buluyoruz" açıklamasında bulundu.ASELSAN'ın 2019 yılında hayata geçirdiği Tekno Macera Platformu'nda çocukların sevincine ortak olduklarını ifade eden Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara güzel bir deneyim yaşatarak bilimi ve teknolojiyi sevdirdik. Tekno Macera alanında geleceğin bilim insanlarına yol gösterdiğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda gelecekte aktif görev alacağına inandığımız çocuklarımızın Tekno Macera'ya olan ilgisi, daha büyük hedeflere yönelmemiz için bize güç veriyor. Bilime, teknolojiye ve savunma sanayiine meraklı gençlerimizle, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz."TEKNOFEST İstanbul'da festival alanının tamamının ASELSAN'ın milli imkânlarla geliştirdiği uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli güvenlik kameralarıyla izlendiğini ifade eden Akyol, "Türkiye'nin yarım asırlık teknoloji çınarı olarak gençlerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Onlara TEKNOFEST'te kurduğumuz stant alanımızda kariyer olanaklarımızı anlatıyoruz" dedi.