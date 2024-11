COV’a dünyada inemeyecek uçak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos'ta açtığı Çukurova Uluslararası Havalimanı (COV) 81 günde 1 milyonuncu yolcuya ulaşarak rekor kırdı. 3 bin 500 metre ana pist uzunluğuyla dünya üzerinde bulunan bütün uçakların iniş yapabileceği bir havalimanı olan Çukurova Havalimanı, Ortadoğu'nun hub noktası haline gelmek için hız kesmeden vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor. Son teknolojiyle donatılmış olan COV'dan yurt dışı ve yurt içine seyahat edecek olan kişiler havalimanı hakkındaki duygu ve düşüncelerini SABAH'a anlattı. 2,5 yaşındaki kızı Asil ile birlikte KKTC'de ailesinin yanına giden Özge Ateş (24), "Şimdiye kadar gördüğüm en güzel hava limanlarından biri" derken, yolculardan Mustafa Aksoy da, "Sanki havaalanı değil, şehir yapmışlar. Her şeyi düşünmüşler" dedi.

YENİ UÇUŞ NOKTALARI GELİYOR

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 milyon metre kare alana kurulan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda iç hatlarda 8 nokta ve 9 hat; dış hatlarda ise 7 nokta ve 16 hat olmak üzere toplamda 15 nokta ve 24 hatta uçuş gerçekleştiriliyor. Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, KKTC, Rusya ve Lübnan olmak üzere 7 ülkede 16 farklı noktaya uçuş yapılan COV'da yeni uçuş destinasyonları için görüşmeler sürdürülüyor. Bu ayın sonunda yurt içinde Bursa'ya ve yurtdışında da Medine'ye uçuşlar başlayacak.

ORTADOĞU'NUN HUBU OLACAK

Havalimanında kargo terminali ve genel havacılık terminali binalarının yapımları devam ediyor. Bölgenin ve ülkenin turizmine, ticaretine güç katması beklenen, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubu ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olarak değerlendirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı olan Rus yapımı kargo uçağı 'Antonov AN-124' Çukurova Havalimanı'na başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

HEDEF 9 MİLYON YOLCU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kontrolün denetiminde yürüyen operasyonlarda günde ortalama 95 uçuşun gerçekleştiği COV'da açıldığı günden bu zamana kadar yaklaşık 8 bin uçak iniş ve kalkış yapıldı. 90'ıncı günü dolan COV güncel yolcu rakamı 1 milyon 200 bini geçti. Hedefe 9 milyon yolcuya bir yılda ulaşmak.

ÇOK KONFORLU OLMUŞ

İlk kez Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı kullanan, 2,5 yaşındaki kızı Asil ve yakını Esra Ateş (23) ile birlikte KKTC'de bulunan annesini ziyarete giden Özge Ateş, "Daha önce Şakirpaşa Havaalanını kullanıyordum. İkisinin arasında çok fark var. Diğer havaalanı çok küçüktü. Konforlu yapılmış, her şey düşünülmüş. " derken, uçuş için Hatay'dan Adana'ya gelen yolculardan Mustafa Aksoy ise, "İlk kez geliyorum. Çok büyük bir havaalanı yapmışlar. Havalimanı değil adeta şehir yapmışlar" şeklinde konuştu. İlk kez yeni havaalanını kullananlardan olan 50 yaşındaki 2 çocuk annesi Türkan Can da, "Bu kadar iyi bir havaalanı ile karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Çok geniş ve kullanım alanı çok iyi. Havaalanına girdiğiniz an görevliler size yardımcı oluyor ve zorluk yaşamadan uçağına ulaşıyorsunuz. Ayrıca görevlilerin güler yüzlülüğü beni mutlu etti" ifadelerini kullanırken, İbrahim Tutar ise, "Memleketimize güzel bir havaalanı yapmışlar. Uçak saatini beklerken zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz" dedi.

1 MİLYONUNCU YOLCU SÜRPRİZ BİR ETKİNLİKLE KARŞILANDI

Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 Kasım'da 1 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı. Timur İbrahim– Hale Dilek Şen çifti havalimanında sürpriz bir etkinlikle karşılandı. Şen çiftine çift kişilik THY gidiş dönüş bileti hediye edildi.