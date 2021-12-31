Creme Brulee tarifi: MasterChef Creme Brulee (krem brule) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Creme Brulee yemeğini en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Creme Brulee tarifi ile ilgili olarak "MasterChef Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

CREME BRULEE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

4 su bardağı krema

1 adet çubuk vanilya veya 1 paket vanilya

6 yumurta sarısı

Yarım su bardağı toz şeker

Esmer şeker

CREME BRULEE YAPILIŞI