Creme Brulee tarifi: MasterChef Creme Brulee (krem brule) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Creme Brulee’yi en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek “MasterChef Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına cevap aradı. Merak edilen MasterChef Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Creme Brulee yemeğini en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Creme Brulee tarifi ile ilgili olarak "MasterChef Creme Brulee nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
CREME BRULEE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
4 su bardağı krema
1 adet çubuk vanilya veya 1 paket vanilya
6 yumurta sarısı
Yarım su bardağı toz şeker
Esmer şeker
CREME BRULEE YAPILIŞI
Yumurtanın beyaz ve sarı kısımlarını dikkatlice ayırın. Sarılarını cam bir kaseye aktarın.
Kremayı küçük bir sos tenceresinde kaynama derecesine gelene kadar kısık ateşte kaynatın.
Kaynamaya yakın ocaktan aldın ve oda sıcaklığında biraz bekletin daha sonra yumurta sarılarını azar azar ekleyin ve hızlıca karıştırın.
Vanilya ve şeker ilave edin. Hazır olan krem brule karışımını, ısıya dayanıklı fırın kaplarına eşit olarak paylaştırın.
Tabanını en az bir parmak kalınlığında su ile kapladığınız fırın tepsisine porsiyonluk tatlı kaplarını dizin.
Yumurta ağırlıklı ve sulu kıvamlı bir tatlı olduğu için önceden ısıtılmış 180 derece fırında, sütlü tatlı kıvamı alana kadar (yaklaşık 45 dakika) pişirin.
Hafif bir şekilde salladığınızda kenar kısımlarından ayrılmıyorsa tatlınız bu süre zarfında olmuş demektir.
Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine esmer şekeri paylaştırın.
Bir pürmüz yardımıyla tatlının üzerindeki şekeri yakıp, karamel görüntüsü kazandırdıktan sonra bekletmeden servis edin.