CS GO Silah Alma Kodu Nedir? CS GO İstediğin Silahı Alma Kodu Nasıl Yapılır?

Valve oyun şirketi tarafından geliştirilen Counter Strike Global Offensive yani CS GO pek çok sürümü ve bu sürümlerde geçerli kodlar barındıran bir FPS oyundur. Oyuncuların işini kolaylaştırmak ve oyun içinde eğlenceli vakit geçirmek adına oldukça iş gören bu kodların birçok çeşidi mevcuttur. CS GO oyuncuları, cs go silah alma kodunun nasıl yapıldığını sıklıkla araştırmaktadır. Peki, cs go istediğin silahı alma kodu nedir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO İstediğin Silahı Alma Kodu

Oyun sırasında farklı silahlar kullanmak isteyen oyuncular için geliştirilmiş birçok silah alma kodu vardır, eğer oyunda mevcut olan silahların isimlerini ezbere biliyorsanız konsola "give weapon_ silahismi " şeklinde kodu girerek, istediğiniz silahı alabilirsiniz. Silah isimlerini ezbere bilmeyen oyuncular için CS GO silah alma kodlarının hepsini sizler için sıraladık;