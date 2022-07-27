Haberler Yaşam Haberleri CS GO Silah Alma Kodu Nedir? CS GO İstediğin Silahı Alma Kodu Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 10:46 Son Güncelleme: 27.7.2022 10:46

CS GO Silah Alma Kodu Nedir? CS GO İstediğin Silahı Alma Kodu Nasıl Yapılır?

Counter Strike Global Offensive diğer ismiyle CS GO, dünya genelinde oldukça sevilen özellikle genç ve çocuk oyun severlerin tercih ettiği sanal oyunlardan birisidir. İster bireysel ister ortak sunucu üzerinden takım halinde arkadaşlara oynanabilen CS GO, piyasada var olduğu zamandan bu yana oyun içinde birçok yeniliği ve seçenekleri arttırmaktadır. CS GO’da belirlenmiş bazı kodların yardımıyla oyuncular işini kolaylaştırmakta ve oyunu daha eğlenceli hale getirmektedir. Bu yazımızda siz değerli oyun sever okurlarımız için cs go istediğin silahı alma kodunun nasıl yapıldığı hakkında detaylara yer verdik.

CS GO Silah Alma Kodu Nedir? CS GO İstediğin Silahı Alma Kodu Nasıl Yapılır?

Valve oyun şirketi tarafından geliştirilen Counter Strike Global Offensive yani CS GO pek çok sürümü ve bu sürümlerde geçerli kodlar barındıran bir FPS oyundur. Oyuncuların işini kolaylaştırmak ve oyun içinde eğlenceli vakit geçirmek adına oldukça iş gören bu kodların birçok çeşidi mevcuttur. CS GO oyuncuları, cs go silah alma kodunun nasıl yapıldığını sıklıkla araştırmaktadır. Peki, cs go istediğin silahı alma kodu nedir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO İstediğin Silahı Alma Kodu

Oyun sırasında farklı silahlar kullanmak isteyen oyuncular için geliştirilmiş birçok silah alma kodu vardır, eğer oyunda mevcut olan silahların isimlerini ezbere biliyorsanız konsola "give weapon_silahismi" şeklinde kodu girerek, istediğiniz silahı alabilirsiniz. Silah isimlerini ezbere bilmeyen oyuncular için CS GO silah alma kodlarının hepsini sizler için sıraladık;

  • Give weapon_m4a1_silencer"
  • "give weapon_m4a1"
  • "give weapon_ak47"
  • "give weapon_aug"
  • "give weapon_awp"
  • "give weapon_bizon"
  • "give weapon_famas"
  • "give weapon_gs3sg1"
  • "give weapon_galilar"
  • "give weapon_m249"
  • "give weapon_mac10"
  • "give weapon_mag7"
  • "give weapon_mp7"
  • "give weapon_mp9"
  • "give weapon_negev"
  • "give weapon_nova"
  • "give weapon_scar20"
  • "give weapon_sg556"
  • "give weapon_ssg08"
  • "give weapon_ump45"
  • "give weapon_xm1014"
  • "give weapon_deagle"
  • "give weapon_elite"
  • "give weapon_fiveseven"
  • "give weapon_glock"
  • "give weapon_hkp2000"
  • "give weapon_tec9"
  • "give weapon_hegrenade"
  • "give weapon_c4"
  • "give weapon_flashbang"
  • "give weapon_incgrenade"
  • "give weapon_molotov"
  • "give weapon_smokegrenade"
  • "give weapon_taser"

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır, adayların kaç tane tercih hakkı var?
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları: 27 Temmuz bugün sigaraya geldi mi, JTİ, BAT, Philip Morris paketler ne kadar oldu?
SON DAKİKA | FETÖ, Necip Hablemitoğlu ve Güven çifti suikastlarını işte böyle karartmış!
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022! İşte YÖK ATLAS ile önlisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) 2022 üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, araçlara indirim gelecek mi, ne kadar gelir? 2022 araçlarda ÖTV indirimi ve düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları son durum
YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2022 ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Son dakika haberi: Türkiye, tarihi başarıya imza attı! Dünyaya nefes aldıracak 'tahıl' yolculuğu başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
CS GO Silah Alma Kodu Nedir? CS GO İstediğin Silahı Alma Kodu Nasıl Yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA