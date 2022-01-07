CSO ADA ANKARA 2022 yılına coşkuyla giriyor

CSO ADA ANKARA yeni yılda da dünyaca ünlü şef ve solistleri salonlarında ağırlayarak, isminden söz ettirmeye devam edecek.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF ve SOLİSTLER CSO ADA ANKARA'DA..

2021'e damga vuran konserlerle birçok sanatçıyı salonlarında ağırlayan CSO ADA ANKARA, 2022 yılında da dünyaca ünlü birçok şef ve solisti Ankaralı müzik severler ile buluşturmak için hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Ocak ayı programı yıldızlarla dolu. Yeni yılın ilk haftasından itibaren dünyaca tanınmış ve isim yapmış birçok şef orkestranın başında olacak. Şeflerin yanı sıra; alanında uzman birçok solist ise CSO Ana Salon'a konuk olmaya hazırlanıyor.

17., 18. ve 19. yüzyılların repertuvarları üstüne uzmanlaşmış, 1952 Almanya doğumlu Reinhard Goebel, otantik enstrümanlar uzmanı şef ve keman sanatçısıdır. Goebel, ilk keman derslerini on iki yaşında almaya başlamıştır. İlerleyen zamanlarda eğitimini Viyana'da sürdürmüştür.

Uluslararası birçok ödüle sahip Goebel, 1973 yılında kurduğu 'Musica Antiqua Köln'ü 33 yıl boyunca yönetmiştir. 2007 Nisan ayında IMA ödülü Londra'da Goebel'e verilmiştir.

2021-2022 sezonunda Sony Classical tarafından piyasaya sürülecek olan "New Mozart" projesi için yaylı çalgılar orkestrası eserlerini içeren iki kayıt yapacak olan Goebel, 14 Ocak Cuma akşamı 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası' yönetiminde olacak.

ÜNLÜ VİZTÜÖZLER MAVİ SALON'DA..

Benedict Klockner ve Danae Dörken CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da.

1989 doğumlu Benedict Klockner kendi kuşağının en seçkin sanatçılarından biridir.

Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Alman Devlet Filarmoni Orkestrası ve Münih Oda Orkestrası gibi dünyaca ünlü orkestralar ile dünya çapında konserler veren Klockner, Berlin Filarmoni ve Kennedy Center Washington gibi birçok konser salonunda yer almıştır.

Dünyaca ünlü klasik müzik dergisi Crescendo tarafından 'yılın keşfi' olarak ilan edilen Alman – Yunan asıllı piyanist Danae Dörken, uluslararası birçok organizasyonda yer almıştır.

Piyano ile yedi yaşında tanışan Dörken, uluslararası saygınlığı olan öğretmenleri tarafından teşvik edilmiştir. Düsseldorf Senfoni Orkestrası ve Viyana Konzerthaus gibi dünyanın en önemli konser salonların bulunarak konserler veren ve bir oda müzisyeni olan Dörken, Gustav Rivinius, Sharon Kam, Lars Vogt, Artur Pizarro, Carolin Widmann, Benjamin Beilman ve Katia & Marielle Labèque gibi tanınmış uluslararası sanatçılarla düzenli olarak çalışmaktadır.

Benedict Klockner ve Danae Dörken 11 Şubat akşamı Mavi Salon'da Ankaralı müziksever ile buluşmaya hazırlanıyor.

7 Ocak'ta şef Naci Özgüç yönetiminde Adnan Saygun 'Yunus Emre Oratoryosu'nun icra edileceği "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" konserine şef Burak Onur Erdem yönetiminde "Devlet Çoksesli Korosu" eşlik ediyor.

8 – 9 Ocak tarihlerinde duayen piyanist "Gülsin Onay" ile dinleyicilere ücretsizler olarak gerçekleşecek Masterclass ve 9 Ocak'ta Gülsin Onay ve öğrencilerinin (Alp Birsen, Can Saraç, Elif Naz Karabulut, İlyun Bürkev, Hazal Hasırcıoğulları, Tuna Bilgin) Adnan Saygun'un 31. Ölüm yıl dönümü anısına verecekleri konser ile yeni ilk haftasını noktalayacağız.

11 Ocak'ta çello sanatçısı "Benedict Kloeckner" ve piyano sanatçısı "Danae Dörken"in 'Virtüözlerin Müziği' konseri, 12 Ocak'ta Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar 'Caz Trio' konseri ile devam ediyoruz.

13 Ocak'ta iki konser birden; "Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korusu"nun 'Türküler Sevdamız, Yârim Sen Söyle' konseri ve "Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu"nun 'Yeni Yıl Özel Konseri' ile 2022 yılında da Türk Müziğine doyuyoruz.

14 Ocak şef Reinhard Goebel yönetiminde "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" konseri ile devam ediyoruz.

18 Ocak'ta kanun sanatçısı "Tahir Aydoğdu" ve çello sanatçısı "Sedef Erçetin" ile şimdiye kadar yapılmamış bir konser "Duo Kanun & Çello" konseriyle farklı müzik türlerini CSO Ada Ankara'da ağırlamaya devam ediyoruz.

20 Ocak ney ve gitarın eşsiz sesleriyle "Yansımalar" konseri ve yine 20 Ocak'ta "Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu" ve "Ankara Klasik Türk Müziği Korosu"nun şef Necmi Kıran ve şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde "Bir Kök, İki Dal" konseriyle iki koro, orkestra ve solistlerinin seçkin repertuvarlarını dinliyoruz.

21 Ocak'ta "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" ünlü şef Bujor Hoinic yönetiminde, ünlü keman sanatçısı Gabriel Croitoru'ya eşlik ediyor.

22 Ocak'ta "Devlet Çoksesli Korosu" A Capella 'Sır' konserini dünyaca ünlü şef Alessandro Cedrone yönetiminde, piyanist Filiz Balkız'a eşlik ederek gerçekleştiriyor.

23 Ocak'ta biletleri çıktığı ilk andan itibaren hızla tükenen anlatımlı çocuk konseri "Bu Ne Biçim Mozart?" ile hafta sonumuzu da müzikle geçiriyoruz.

25 Ocak'ta dört keman virtüözü "Elif Kuştan, Dritan Gani, Serklana Gani ve Adelya Ateşoğlu"nun gerçekleştireceği "Oda Müziği Konseri" ve 25 Ocağın ikinci konseri 'Kırklar Dağı'nın Dili, Yedi Tepe'nin Rengi' konseri ile İstanbul Devlet Modern folk Müziği Topluluğu, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu ve Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu Tarihi Salon'da bizlerle olacak.

27 Ocak'ta Türk Müziği şarkı formunun en önemli temsilcilerinden Yesari Asım Arsoy'un vefatının 30. yılı münasebetiyle gerçekleşecek olan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konseriyle devam ediyoruz.

28 Ocak'ta "Çorap Söküğü Çocuk Doğaçlama Tiyatro Topluluğu"nun 'Sen De Katıl' tiyatro sporu gösterisi tekrar bizlerle Mavi Salon'da olacak.

28 Ocak akşamı "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" yine dünyaca ünlü bir şef olan Victor Aviat yönetiminde, ünlü keman sanatçısı Veriko Tchumburidze'ye eşlik ediyor olacak.

29 Ocak'ta 'Devlet Çoksesli Korosu'nun 6. Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass Kapanış Konseri.

30 Ocak Pazar günü Tiyatral Çocuk Konseri Prömiyeri "Hay Aksi Beethoven" ile hem eğleniyor hem öğreniyor olacağız.

30 Ocak'ta Events Across Turkey'in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi 'An Epic Symphony' ülkemizin en önemli rock gruplarından Manga'yı, 'Night Flight Symphony Orchestra' eşliğinde ağırlıyoruz.

31 Ocak'ta Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi "Golden Horn Brass" konseri ile Ocak ayını noktalıyor olacağız.

Detaylı bilgi için; "csoadaankara.ktb.gov.tr" adresini ziyaret edebilirsiniz.

Biletler; "biletinial.com" adresi, "SanatCepte" uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanında bulunan kiosklar yoluyla temin edilebilir.

**COVID-19 tedbirleri kapsamında; İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, 06 Eylül itibariyle alanımıza ve salonlarımıza girişlerde HES Kodu sorgulaması yapılacaktır.

Bu doğrultuda, 2 doz aşı takvimini tamamlamışolmak ya da 48 saat içerisinde alınmış PCR negatif test sonucu zorunlu olmaktadır.

07 OCAK CUMA

'CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI' ve 'DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU'

Şef Naci Özgüç yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosunun, Ahmet Adnan Saygun 'Yunus Emre Oratoryosu'nu icra edecekleri konserde; soprano Simge Büyükedes, mezzo soprano Ezgi Karakaya, Tenor Bülent Bezdüz'e, basta Tuncay Kurtoğlu ile eşlik ediyor.

Saat: 20.00

Yer: CSO Ana Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 95 TL. Kategori: 75 TL. Kategori: 60 TL. Kategori: 35 TL.

08 OCAK CUMARTESİ ve 09 OCAK PAZAR

MASTERCLASS 'GÜLSİN ONAY' / GÜLSİN ONAY ve ÖĞRENCİLERİ

Dinleyicilere ücretsiz olarak gerçekleşecek olan Gülsin Onay Masterclass programı 8 ve 9 Ocak tarihlerinde ve 11.00 – 19.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Saat: 11.00 – 19.00

Yer: Mavi Salon

*Dinleyicilere ücretsiz.

Masterclass programının ardından, Adnan Saygun'un 31. ölüm yıl dönümü anısına gerçekleşecek Gülsin Onay ve Öğrencileri konseri 9 Ocak'ta Mavi Salon'da dinleyicileri ile buluşacak.

Gülsin Onay'ın öğrencileri:

Alp Birsen

Can Saraç

Elif Naz Karabulut

İlyun Bürkev

Hazal Hasırcıoğulları

Tuna Bilgin

Saat: 20.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 50 TL. Kategori: 35 TL.

11 OCAK SALI

"VİRTÜÖZLERİN MÜZİĞİ" 'BENEDICT KLOECNER & DANAE DÖRKEN'

Benedict Kloeckner & Danae Dörken, Ankaralı klasik müzikseverlere CSO ADA ANKARA'nın büyülüyeci "Mavi Salon"unun atmosferinde verecekleri "Nostalji ve Devrim Arasında" temalı bu konserlerinde seçtikleri eserleri bir CD olarak kaydederken amaçlarının Schumann'ın yenilikçi ruhuyla, onun geçmişin müziğine, özellikle Johann Sebastian Bach'ın müziğine, olan tutkusunu 20. yüzyıl kompozisyonlarıyla birleştirmeyi amaçlamışlar.

Dinleyiciler Schumann'ın müziğinde Bach gibi üstatların ortaya koyduğu en yüksek sanatsal standartta müziği dileyebilecekleri gibi, aynı zamanda halkın anlayabileceği basitlikte bir "halk tarzı" yaratmak için gösterdiği çabayı duyacaklardır. Programda eserleri yer alan Dmitri Shostakovich ve Bohuslav Martiniqual içinde vazgeçilmez olan şiirsellik, duyarlılık ve samimiyet çok net bir şekilde Schumann'ın müziğinde karakterize edilir. İnsanlığın sahip olması gereken bu ve benzeri unsurlar insanlığın gerçekliği ile tezat oluşturuyor olsa da Leonard Bernstein bu şiddete karşı koymak için müziği kullanmıştır. Benedict Kloeckner ve Danae Dörken programlarını icra ederken bu şiddete cevaplarını Leonard Bernstein'ın ruhuna uygun olarak müzikleriyle vermekte ve dinleyicileri "her zamankinden daha yoğun, daha güzel, daha özverili ve devrimci bir ruhla çalacakları" konserlerine davet etmekteler.

Saat: 20.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL. Kategori: 40 TL.

12 OCAK ÇARŞAMBA

'HAKAN BAŞAR' CAZ TRIO

Türkiye'nin en genç caz piyanisti olma özelliğini taşıyan Hakan Başar, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman gibi iki büyük tecrübeyle yeniden Ankara'da.

Grup, jazz, blues, latin jazz, soul jazz, gospel ve post bop tarzı parçalarıyla, son derece coşkulu geçen Las Palmas Gran Canaria / Alfredo Craus AUDITORIO El Mundo en un Piano Festival gibi önemli bir uluslararası konser sonrası 12 Ocak 2022'de CSO Ada Ankara Mavi Salon' da dinleyenleriyle buluşacak.

Saat: 20.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL. Kategori: 40 TL.

13 OCAK PERŞEMBE

'ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU' "TÜRKÜLER SEVDAMIZ, YARİM SEN SÖYLE"

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu şef Turgay Coşkun yönetiminde solistler Fatma Nur Akay ve Ertan Akay'a eşlik ediyor.

Saat: 20.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 50 TL. Kategori: 35 TL.

13 OCAK PERŞEMBE

'ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU' "YENİ YIL ÖZEL KONSERİ"

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun geleneksel yeni yıl konseri 13 Ocak'ta Tarihi Salon'da.

Saat: 20.00

Yer: Tarihi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL. Kategori: 40 TL. Kategori: 30 TL.

14 OCAK CUMA

'CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ünlü şef Reinhard Goebel yönetiminde ünlü fagot sanatçısı Mor Biron'a eşlik ediyor.

W. A. Mozart Senfoni No 29 la Major K. 201/186a

Allegro Moderato

Andante

Menuetto: Allegretto-Trio

Allegro con Spirito

W. A. Mozart Fagot Konçertosu si bemol Majör K. 191/186e

Allegro

Andante ma Adagio

Rondo: Tempo di Menuetto

P. V. Wranitzky Senfoni re Majör Op. 36

Adagio Maestoso/Allegro Molto

Dance a la Russe

Polonoise

Finale: Largo/Allegro

Saat: 20.00

Yer: CSO Ana Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 95 TL. Kategori: 75 TL. Kategori: 60 TL. Kategori: 35 TL.

18 OCAK SALI

'DUO KANUN & ÇELLO' "TAHİR AYDOĞDU & SEDEF ERÇETİN"

Müzik Kariyerlerini solist olarak hem Türkiye hem yurt dışında yapan iki sanatçı şimdiye kadar yapılmamış çello ve kanunu bir araya getirdi. Günümüzde kanunu genelde Türk müziği ve etnik müziklerde duyarız. Bu sefer klasik müzikte ve özellikle çello ile çok uyumlu olduğunu göreceğiz. Barok eserlerden günümüz eserlerine kadar uzanan bir repertuar ile yeni bir renk ve değişik bir tını ile ''Duo Kanun & Çello'' çeşitli bir müzik yelpazesine sahip.

Program:

Bach Aria

Antonio Vivaldi çello sonata

Ennio Morricone

Astor Piazzolla

Dumanli Tebriz

Eric Satie

Balat Doğaçlama kanun Doğaçlama çello

Saat: 20.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL. Kategori: 40 TL.

20 OCAK PERŞEMBE

"YANSIMALAR"

90'lı yılların başlarında yayımlanan ilk albümleriyle müzik yolculuğuna başlayan 'Yansımalar' klasikleşen parçaların yanı sıra, bu konser için özel olarak hazırladıkları repertuvarlarıyla 20 Ocak'ta CSO Ana Salon'da.

Aziz Şenol Filiz Ney

Birol Yayla Gitar - Tanbur

Cem Tuncer Gitar

Erdal Akyol Kontrbas

Ediz Hafızoğlu Vurmalı Çalgılar

Saat: 20.00

Yer: CSO Ana Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 95 TL. Kategori: 75 TL. Kategori: 60 TL. Kategori: 35 TL.

20 OCAK PERŞEMBE

'ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU & ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU' "BİR KÖK İKİ DAL"

Türk Müziği, Dünya geleneksel müzikleri içinde derin kökleri, kültürü olan ve günümüzde hâlâ zengin varlığını tüm damarları ile besleyip yaşatan bir müziktir. Bu köklü müziğin kökünden semâya sadâsıyla uzanan iki ana dalı vardır ki, bunun biri genellikle anonim kaynaklı "halk müziği", diğeri ise bestekârları bilinen "geleneksel klâsik makam müziği"dir. Bu konserde iki koro, orkestrası ve solistleri, kökleri bir olan iki dalın birbirinden daha çok üslupça ayrıştığı, zaman zaman birleştiği seçkin bir repertuvar ile seyircisine seslenecektir.

Şef Necmi Kıran ve şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde gerçekleşecek konser 20 Ocak'ta Tarihi Salon'da.

Saat: 20.00

Yer: Tarihi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL. Kategori: 40 TL. Kategori: 30 TL.

21 OCAK CUMA

'CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dünyaca ünlü şef Bujor Hoinic yönetiminde ünlü keman virtüözü Gabriel Croitoru'ya eşlik ediyor.

P. I. Tchaikovsky Keman Konçertosu re Majör Op. 35

G. Enescu Orkestra Süiti No. 1 do Majör Op. 9

G. Enescu Romen Rapsodisi No. 1 la Majör Op. 11

Saat: 20.00

Yer: CSO Ana Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 95 TL. Kategori: 75 TL. Kategori: 60 TL. Kategori: 35 TL.

22 OCAK CUMARTESİ

'DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU' A CAPELLA "SIR"

Rönesans polifonisini, romantik dönem tınılarını ve çağdaş dönem ezgilerini dinleyeceğimiz bu konserde Devlet Çoksesli Korosu, koro müziğinin yüzyıllara dayanan sır perdesini aralıyor.

Dünyaca ünlü şef Alessandro Cedrone yönetimindeki koro, Devlet Çoksesli Korosu sanatçısı solist Filiz Balkız'a eşlik ediyor.

Saat: 20.00

Yer: Tarihi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL. Kategori: 40 TL. Kategori: 30 TL.

23 OCAK PAZAR

'BU NE BİÇİM MOZART?' ANLATIMLI ÇOCUK KONSERİ

Sizden 250 yıl önce doğmuş biri arkadaşınız olabilir mi? Ünlü bir klasik müzik bestecisi ya sizin dostunuzsa… Üstelik onu çağırmasanız bile, televizyonda, okulda, sinemada kısacası her yerde karşınıza çıkabiliyorsa?

Bu Ne Biçim Mozart, anlatımlı çocuk konseri; Mozart'ın renkli dünyasında çocuklara şimdiye kadar yaşamadıkları ilginç bir deneyim vaat ediyor. Çocuklar, eğlenceli ve bol kahkahalı konserde akıllarına kazınacak müziklerle klasik müziğin olmazsa olmazlarını yaşayarak öğrenecekler.

Proje: Gülümden Alev Karaman - Emel ÖZER

Wolfgang Amadeus Mozart: Tansel Aytekin ve Amadeus Mini Orkestrası Konser

*4 yas ve üzeri çocuklar için uygundur. Etkinliğe katılan herkes bilete tabidir. (Çocuk – Veli)

Saat: 15.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 40 TL. Kategori: 25 TL.

25 OCAK SALI

'ODA MÜZİĞİ KONSERİ' "BACK TOGETHER AGAIN"

Yolları farklı zamanlarda farklı konser ve eğitimler için bulundukları Bilkent Üniversitesinde kesişen dört müzisyenin "Oda Müziği Konseri" 25 Ocak'ta Mavi Salon'da.

Elif Kuştan, viyola

Adelya Ateşoğlu, keman

Dritan Gani, kontrbas

Serklana Gani, piyano

Saat: 20.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 40 TL. Kategori: 20 TL.

25 OCAK SALI

"İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİĞİ TOPLULUĞU", "DİYARBAKIR DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ VE MEDENİYETLER KOROSU" ve "TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU" 'KIRKLAR DAĞI'NIN DİLİ, YEDİTEPE'NİN RENGİ'

Sanat Yönetmenliğini Enver Merallı ve Nurdan Ünal'ın yaptığı 'Kırklar Dağı'nın Dili, Yeditepe'nin Rengi' konseri 25 Ocak'ta Tarihi Salon'da.

Saat: 20.00

Yer: Tarihi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL. Kategori: 40 TL. Kategori: 30 TL.

27 OCAK PERŞEMBE

'ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU' "ÖMRÜM SENİ SEVMEKLE NİHAYET BULACAKTIR"

Türk Müziği şarkı formunun en önemli temsilcilerinden Yesari Asım Arsoy'un vefatının 30. yılı münasebetiyle sevilen şarkılarından oluşan repertuvarın şef Suat Kılıç yönetimindeki Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu sanatçıları tarafından seslendirildiği anma konseri.

Saat: 20.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL. Kategori: 40 TL. Kategori: 30 TL.

28 OCAK CUMA

'ÇORAP SÖKÜĞÜ ÇOCUK DOĞAÇLAMA TİYATRO TOPLULUĞU' "SEN DE KATIL" TİYATRO SPORU GÖSTERİSİ

Çocuk oyuncularımızın performans göstereceği Sen de Katıl tiyatro sporu gösterisi ile hem eğleniyoruz hem de düşünüyoruz. Bu oyun ile oyuncu ve seyirci arasında bir bağın oluşması ve karşılıklı birbirlerinden etkilenmesi hedeflenmiştir. Sen düşün biz oynayalım.

Saat: 14.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 40 TL. Kategori: 25 TL.

28 OCAK CUMA

'CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ocak ayının son konserinde dünyaca ünlü şef Victor Aviat yönetiminde ünlü keman sanatçısı Veriko Tchumburidze'yi ağırlıyor.

Saat: 20.00

Yer: CSO Ana Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 95 TL. Kategori: 75 TL. Kategori: 60 TL. Kategori: 35 TL.

29 OCAK CUMARTESİ

'DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU' 6. WALTER STRAUSS KORO ŞEFLİĞİ MASTERCLASS KAPANIŞ KONSERİ

Devlet Çoksesli Korosu'nun önderliğinde 6. Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass Kapanış Konseri 29 Ocak'ta Tairihi Salon'da gerçekleşiyor. Dinleyicilere ücretsiz olarak gerçekleşecek konserin konuk şefi Jan Schumacher.

Saat: 16.00

Yer: Tarihi Salon

*Dinleyicilere ücretsiz.

30 OCAK PAZAR

'HAY AKSİ BEETHOVEN' TİYATRAL ÇOCUK KONSERİ - PRÖMİYER

İlk kez izleyici ile buluşacak olan 'Hay Aksi Beethoven', çocuklara yönelik klasik müzik konseri olmasının yanı sıra tiyatral özellikleriyle de öne çıkıyor.

'Hay Aksi Beethoven'da minik izleyiciler, bir yandan bestecinin insanlığa armağan ettiği eşsiz müziklerin tadına varırken diğer taraftan onun sıra dışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle karşı karşıya kalarak bir anda kendilerini eserin içinde bulacaklar.

Proje: Emel ÖZER - Gülümden ALEV KARAMAN

Yazan: Gülümden ALEV KARAMAN

Ludwig van Beethoven: Şevki ÇEPA

Anna: Pelin BEĞENDİ ve Beethoven Mini Orkestrası

Saat: 15.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları:

Kategori: 40 TL. Kategori: 25 TL.

30 OCAK PAZAR

'MANGA'

Events Across Turkey'in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, 30 Ocak 2022'de ülkemizin en önemli rock gruplarından MANGA'yı Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde CSO ADA ANKARA CSO Ana Salon'da ağırlıyor.

**Konser biletleri biletix.com adresi üzerinden

Saat: 21.00

Yer: CSO Ana Salon

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 363 TL

2. Kategori: 319 TL

3. Kategori: 264 TL

4. Kategori: 231 TL

5. Kategori: 176 TL

6. Kategori: 132 TL

31 OCAK PAZARTESİ

'GOLDEN HORN BRASS'

2004 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan Golden Horn Brass Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi. Dev bir orkestranın gücünü kendilerinde toplamış bu bileği ve nefesi kuvvetli çekirdek ekip, bir araya geldikleri günden beri çalgılarındaki ustalıklarıyla en hassas, en kırılgan, billursu tınıları ile müziği adeta altın bir kumaş gibi örüyor. Hem orkestra repertuvarında, hem de eğitim alanında uzmanlaşmış seçkin müzisyenlerden oluşan topluluk, her konserlerinde karşımıza son derece zengin bir programla çıkıyor. Titizlikle hazırladıkları bu programların içinde Barok dönem ve klasik dönem eserlerinin yanı sıra, unutulmaz caz ve pop şarkıları, ayrıca halk ezgilerinin sofistike düzenlemeleri yer alıyor. Yıllardır verdikleri eser siparişleriyle birçok Türk bestecisi için motivasyon kaynağı olan beşli, bir yandan da "eğitim konserleri" başlığı altında uzun yıllardır sürdürdükleri ve genç kitleleri müzikle buluşturup yetiştirmeyi hedefleyen etkinlikleriyle müziğin toplumsallaşmasına katkıda bulunuyor.

Andante dergisinin 2014'te beşincisini düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Oda Müziği Topluluğu" seçilen Golden Horn Brass, yurt içindeki sayısız konserin yanı sıra, yurt dışındaki birçok prestijli organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. (2018 Bern, 2017 Bükres/Milli tiyatro, 2017 Almanya Saurland Brass week , 2016/Berlin-Konzerthaus, 2015/ Avusturya Schagerl Brass Festivali, 2014-/14.İtalian Brass Week 2013)

Saat: 20.00

Yer: Mavi Salon

Bilet Fiyatları: