CSO Ada Ankara renkli konserlere ev sahipliği yapacak

Her gün birbirinden güzel sanat etkinlikleriyle misafirlerini ağırlayan CSO Ada Ankara'da mart ayı dolu dolu geçecek. Bu ayki takvim kapsamında yarın "Onur Aymergen Quintet Konseri" Bankkart Mavi Salon'da sanatseverleri ağırlayacak. Piyanoda Can Çankaya, davulda Turgut Alp Bekoğlu, bas gitarda Alper Yılmaz, gitarda Onur Aymergen ve trompette Tolga Bilgin'in bulunduğu grup, Onur Aymergen'in birbirinden güzel bestelerini seslendirecek.

6 Mart'ta Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" temalı konseri ile sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün Ankara Devlet Opera ve Balesi, Tarihi Salon'da Dünya Kadılar Günü konserini verecek. 7 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alacak. Yine 7 Mart'ta, Bankkart Mavi Salon'da, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Türk dünyası coğrafyasında kadına dair ve Türk Alp kadını motifini öne çıkaran seçkin müzik eserleri, topluluk solistleri ve saz sanatçılarının yorumları ile sahnelenecek.

8 Mart saat 20.30'da Ankara Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu, aynı şekilde Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak bir konser verecek. Aynı gün saat 21.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bu özel gün için Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak.

9 Mart'ta "Sihirli Bir Konser: Musa Göçmen ve Senfoni Orkestrası" konseri sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin 'Şan Konseri' sahnelenecek. 10 ve 12 Mart'ta CSO sanatçıları Bankkart Mavi Salon'daki konserlerine birer yenilerini daha ekleyecek. 11 Mart'ta Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, "Bir Anadolu Masalı" temalı konseri ile misafirlerini ağırlayacak. 12 Mart'ta usta sanatçı Ahmet Özkan, Ziraat Bankası Ana Salon'da saat 20.30'da sahne alacak.

13 Mart'ta Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri, 14 Mart'ta ise "Orkestra Akademik Başkent Konseri" ile Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçılarının performansı CSO Ada Ankara'da da sanatseverle buluşacak. 15 Mart'ta çocuklar için Pinokyo Müzikali Bankkart Mavi Salon'da olacak. 16 Mart'ta bir kez daha sahne alacak olan Ankara Devlet Opera ve Balesi, "Cingöz'ün Oyunu" isimli konserini verecek. Aynı gün Yunus Emre de Ziraat Bankası Ana Salon'da anılacak. Melihat Gülses'in solistliğindeki konser, saat 20.30'da başlayacak.

16 Mart'ta sahne alacak olan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Tıp Bayramı'na özel olarak bir konser verecek. CSO sanatçılarının heyecan uyandıran bir diğer konseri 17 Mart'ta Bankkart Mavi Salon'da olacak. 18 Mart'ta Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Alınamaz Kale Çanakkale" konseri ile sanatseverlere duygu yüklü anlar yaşatacak. 18 Mart'ta ise Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, "Kontrabas" gösterisiyle sahne alacak.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 20 Mart'ta Yunus Emre ilahilerini seslendirecek. Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu da 21 Mart'ta Nevruz konserine imza atacak. 22 Mart'ta Devlet Çoksesli 23 Mart'ta Başkent Oda Orkestrası'nın konserine Tarihi Salon ev sahipliği yapacak. Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da ödüllü sanatçı Eren Düzenli solo piyano resitali verecek. 24 Mart'ta CSO sanatçıları bir konserle daha sanatseverlerle buluşacak. 25 Mart'ta "Fehim Paşa Konağı" tiyatro oyunu saat 20.30'da sahnelenecek. Aynı gün Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "Çaykovski'nin Bale Dünyası" isimli konseri ile Tarihi Salon'da performansını sergileyecek.

Dolu dolu geçecek olan mart ayı takvimi kapsamında 27 Mart'ta Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu eşsiz konserlerine bir yenisini daha ekleyecek. Ayın son konserleri 28 Mart'ta gerçekleştirilecek. 28 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ziraat Bankası Ana Salon'da saat 20.30'da sahne alacak. Aynı saatte Bankkart Mavi Salon'da ise Mevlana'nın ölümsüz eseri Mesnevi, sanatseverlerle buluşacak. "Mesnevi Tiyatro Oyunu"nun bilet fiyatları 275 lira olarak açıklandı.