CSO ADA Ankara’da Kasım etkinlikleri

MANU BRAZO & PEPE FERNANDEZ DUO "FOLK-LORE"



Avrupa'da son dönemde hızla yükselen genç saksafon sanatçısı Manu Brazo ve İspanya'da çağdaşlarının en başında ismi anılan piyanist Pepe Fernandez ilk Türkiye konserlerini vermek için sahneye çıkacak. Müzikseverler, "Manu Brazo & Pepe Fernandez Duo" ile daha önce duymadıkları benzersiz ve yepyeni müzikleri deneyimleyecek. Classic FM ve BBC 3'ün desteklediği ve ardı ardına Elbphilharmonie konser salonunda Berlin Filarmoni ile Wigmore Hall'da resital konseri ile dikkatleri üzerine çeken Manu Brazo, müzik türlerine meydan okuyan bir konser programı olan FOLK-LORE ile müzikseverlerle buluşacak. İkili bu konserde caz, flamenko ve İspanyol halk müziğinin klasik müzikle harmanlandığı benzersiz bir konseri 3 Kasım'da 20.00'de Ana Salon'da sunacak.

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN ANISINA



Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirleri ve şiirlerinden bestelenmiş olan nadide eserler, 3 Kasım'da 20.00'de Mavi Salon'da sanatseverlerle buluşuyor. Şairin dizelerinin yankılanacağı anlatımlı konserde; birbirinden eşsiz eserler, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi ve ses sanatçısı Suat Kılıç ile ney sanatçısı Haluk Derinöz tarafından icra edilecek.

DÖRT BİR YANDAN TÜRKÜLER



Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ses sanatçıları Orhan URAL, Sıtkı AKIN ve Yıldız ÇAM ÖZDEMİR ve koronun orkestrası eşliğinde, yurdumuzun dört bir yanından duyguları kabartan özel bir repertuvarla, 4 Kasım akşamı Mavi Salon'da seyircisine unutulmaz bir dinleti sunmaya hazırlanıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 4 Kasım'da Finlandiyalı Şef Ari Rasilainen yönetiminde Ahmed Adnan Saygun'un dünyaca ünlü yapıtlarından biri olan 1 Numaralı Piyano Konçertosu'nu müzikseverler için seslendirecek. Konçertonun solisti Saygun'un öğrencisi "piyanonun kraliçesi" Gülsin Onay. Orkestra, konserin ikinci bölümünde, Peter İlyiç Çaykovski'nin "Bence en iyi eserim budur, müzik dünyasına hediye ettiğim hiçbir yavrumu onun kadar sevmemiştim" dediği 6 Numaralı Senfonisi "Patetik"i seslendirecek.

KEMAN VE PİYANO RESİTALİ



Kemanın parlayan yıldızı genç yetenek Doruk Deniz Aksu ve başarılı genç piyanist Eylül Selamet, siz değerli sanatseverleri 5 Kasım Cumartesi saat 12.30'da Tarihi Salon'un büyülü atmosferinde keman ve piyanonun eşsiz ahengi ile buluşturacak.

ANADOLU MASALLARINA YOLCULUK



Cibali Kültür Sanat'ın sahneye taşıdığı Çocuklar İçin Meddah Yusuf Duru ile Anadolu Masallarına Yolculuk, 5 Kasım'da 15.00'te Mavi Salon'da minik sanatseverlerle buluşuyor. "Meddah Yusuf Duru ile Anadolu Masallarına Yolculuk", somut olmayan kültürel mirasımızın vazgeçilmez bir ögesi olan masallarımızı meddahlık geleneğiyle yeni nesillere aktaracak. Çocuklar bir yandan kültürel mirasımızla ilgili bilgileri eğlenerek edinirken bir yandan Tozlubey, Değirmenci Dayı ve Kurnaz Tilki, Yalabuk Dede ve İnsan Azmanı, Tuz Kadar Sevgi, Hekim Dubban, Üç Altın Heykel ve daha nice masalımızı meraklı Karagöz'ün soruları eşliğinde öğrenecek.

KINGA GLYK BAND



Polonya'nın Avrupa cazına armağan ettiği genç yıldız Kinga Glyk, Türkiye'deki ilk konserini CSO ADA ANKARA'da verecek. Caz dünyasına yeni bir soluk getiren fenomen basçı Kinga Glyk, tüm müzik severleri 5 Kasım'da 20.00'de Ana Salon'da büyülü bir caz yolculuğuna çıkaracak. Avrupa'daki tüm sosyal ağlarda caz alanında adeta bir internet fenomeni olan genç yetenek ve "Müzik benim için harika bir yolculuk" diyen Kinga Kinga Glyk, caz müziğini ana akım pop ve groove ile harmanlayan günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ



Yurt içinde ve yurt dışında şimdiden 30 bin seyirciye ulaşan Bir Garip Orhan Veli Müzikali, 6 Kasım akşamı yeniden izleyicilerle buluşacak. Reha Özcan Kumpanyası'nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli, ünlü şairimiz Orhan Veli'nin kaleminden İstanbul'u, aşkı ve tüm insanlık hallerini kucaklayan bir oyun olarak izleyiciyi sarıp sarmalıyor. Yaşama sevincini, umudu, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille aktaran ölümsüz şair Orhan Veli'nin dizeleri, her yaştan, deneyimden, duygudan seyirciyi kucaklayacak. Seyircilerin de sahneyle iletişim kurup akışı yeniden yarattığı bu oyun, bir tiyatro deneyiminden fazlasını sanatseverlere vadediyor.

CURTIS STIGERS



13 caz albümünü sığdırdığı 30 yılı aşkın kariyerine hem solist hem söz yazarı hem de saksafonist ve gitarist olarak devam eden Curtis Stigers, 7 Kasım'da 20.00'de konuk oluyor. "I Wonder Why" parçasıyla Amerika ve Birleşik Krallık listelerinde ilk 10'a yükselen Stigers, aynı zamanda Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt, Rod Stewart ve Julia Fordham gibi isimlerle sahne aldı. Stigers, London Times tarafından "yaratıcı ve sınıflandırılamaz" bir sanatçı olarak atfediliyor. "The Bodyguard" başta olmak üzere hazırladığı film ve dizi müzikleri, rock'n roll ve caz'ın füzyonuyla milyonları kendine hayran bırakan sanatçı, CSO ADA ANKARA Ana Salon'da Ankaralı müzikseverlerin kalbini kazanacak.