CSO ADA Ankara’da Kasım etkinlikleri

SAZIMIN YILDIZLARI

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun proje etkinlikleri çerçevesinde yer alan konserde, şef Necmi Kıran yönetiminde, konuk bağlama Virtüözleri Ahmet KOÇ ve Çetin AKDENİZ, sıra dışı icraları ile 17 Kasım akşamı Tarihi Salon'da unutulmaz bir gösteri sergileyecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 18 Kasım'da aynı zamanda besteci, keman, viyola ve piyano sanatçısı olan efsane şef Leif Segerstam yönetiminde ilk kez dinleyicisiyle buluşacak. 78 yaşında canlı kişiliği ve yüksek enerjisiyle tanınan Finlandiyalı şefin yönetimindeki Orkestra, konserin ilk bölümünde CSO dinleyicisinin önceki sezonlarda da keyifle dinlediği uluslararası olağanüstü bir kariyere sahip Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'a Peter İlyiç Çaykovski'nin Re Majör tonundaki Keman Konçertosu'nda eşlik edecek. Konserin ikinci bölümü, Fransız besteci Hector Berlioz'un en bilinen eseri Fantastik Senfonisi ile devam edecek.

SOLO VİYOLONSEL RESİTALİ



Ünlü viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil, 19 Kasım saat 12.30'da Tarihi Salon'da sahnede olacak. Sanatçı, Johann Sebastian Bach'ın 3 ve 4 numaralı viyolonsel süitlerini anlatımlı bir şekilde müzikseverler için seslendirecek.

CEREN TEMEL BAND "THE REWIND"



Zengin ve seçkin bir repertuvarla Ceren Temel Band, 20 Kasım'da Mavi Salon'da caz rüzgârları estirecek. Ceren Temel Band, Mart 2022'de yayınlanan The Rewind albümünde yer alan parçaların yanı sıra kendilerine has bir üslupla yorumladıkları caz standartlarından ve loop projesinden oluşan bir repertuvarı müzikseverlerle buluşturacak. Ceren Temel'e konserde Şenova Ülker (trompet), Toprak Barut (tenor saksafon), Yunus Muti (gitar), Gökhan Över (kontrabas) ve Serkan Alagök (davul) eşlik edecek.

THE BAD PLUS



Caz dünyasının en sıradışı ve dinamik topluluklarından biri olarak kabul görülen ve kariyerlerinde 20. yılı geride bırakan caz üçlüsü The Bad Plus ilk defa Ankara'da sahne alacak. Kontrbas, davul, gitar, tenor saksafon ve klarnetin güç birliği yapacağı, kaçırılmaması gereken bu muhteşem performans için topluluk tüm müzikseverleri 21 Kasım 20.00'da CSO ADA ANKARA Ana Salon'a bekliyor.

SITKOVETSKY TRIO

Günümüzün en etkileyici piyano üçlüleri arasında gösterilen Sitkovetsky Trio, derin müzikal anlayışları ve yetkin virtüöziteleriyle 22 Kasım'da sahne alacak. Alexander Sitkovetsky (keman), Isang Enders (çello) ve Wu Qian'dan (piyano) kurulu Sitkovetsky Trio, oda müziği repertuvarının şaheserleri arasında yer alan Schumann, Arensky ve Çaykovski'nin üçlülerinden oluşan bir repertuvarı Ankaralı sanatseverler için seslendirecek. The Australian tarafından "Sitkovetsky Trio yalnız üç ayrı enstrüman çalmıyor, üç boyut seslendiriyor" yorumu atfedilen grup, Amsterdam Concertgebouw'dan Frankfurt Alte Oper'e, Palais des Beaux Arts'dan Musée du Louvre'a, l'Auditori Barcelona'dan Wigmore Hall ve Lincoln Center'a dünyanın dört bir yanındaki ünlü konser salonlarında müzikseverlerin ve eleştirmenlerin övgüsünü derlemeye devam ediyor.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT SEZON KONSERLERİ



Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, sezon konserlerinin ilkini Ankaralı sanatseverlere verecek. Orkestra, sezon konserleri kapsamında CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da, Nermin Kaygusuz ile Ana Albero solistliğinde ve şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde müzikseverlerin huzurunda olacak.

SAZ MÛSIKÎMİZDEN DAMLALAR



Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Klasik Türk Müziği'nin saz eserleri formundaki seçkin eserleriyle Ankaralı müzikseverlerin huzurunda olacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu saz sanatçıları tarafından Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu'nun yönetiminde icra edilecek enstrümental Türk Müziği konseri, 24 Kasım akşamı CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.

ÜSTADLARIN İZİNDEN "HAFIZ OSMAN ÖGE ve ENVER DEMİRBAĞ"



Kent Halk Müziğimizin en önemli kalelerinden biri de Harput'tur. Harput-Elazığ müzik kültürü ve sanatında; divan, hoyrat, tecnis, müstezat, maya, … gibi bir çok formun en güzel örnekleri günümüzde hâlâ canlılığını korumaktadır. Bu güzide yöremizin günümüz icracılarının ağız, tavır ve üsluplarında, Hafız Osman ÖGE ve Enver DEMİRBAĞ en önemli kaynak üstadlar olarak karşımıza çıkar. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun 24 Kasım akşamı Tarihi Salon'da gerçekleşecek bu özel konserinde dinleyiciler, bu iki üstadın izini takip eden Kültür Bakanlığı sanatçıları Adnan ÇİLESİZ, Hasan ÖZTÜRK ve Zülfü DEMİRTAŞ'ın icrasında ve şef Necmi KIRAN'ın yönetimindeki sohbetli konserde, Harput müziğini yakından tanıma fırsatı bulacaklardır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 25 Kasım'da İtalyan Şef Antonio Pirolli ve İspanyol piyanist Judith Jauregui ile İtalyan ve İspanyol bestecilerin yer aldığı bir programla müzikseverlerle buluşuyor. CSO'ya sıklıkla konuk şef olarak davet edilen Pirolli yönetimindeki Orkestra, konserde ilk olarak İspanyol besteci Geronimo Gimenes'in "Luis Alonso'nun Düğünü"nden Intermedio'yu seslendirecek. İspanyol besteci Manuel de Falla'nın solo piyano ve orkestra için yazdığı İspanya Bahçelerinde Geceler, İspanyol piyanist Judith Jauregui tarafından yorumlanacak. Konserin ikinci bölümünde Pirolli yönetimindeki Orkestra, İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin Saba Melikesi Belkıs Süitini ve Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapka Süitini müzikseverler için yorumlayacak.

JONAS HELLESOE SOLO ORG RESİTALİ



Danimarka'nın en önde gelen org sanatçılarından Jonas Hellesoe, 26 Kasım'da Tarihi Salonu'nda vereceği solo resitalle müzikseverleri İskandinavya'dan Amerika'ya orgun büyülü yolculuğuna çıkaracak. Sanatçı, org repertuvarının çok sevilen eserlerinin yanı sıra kendi ülkesinin önemli bestecilerinin yapıtlarını da Ankaralı dinleyicilerle paylaşacak. Konserde müzikseverleri bir de sürpriz bekliyor! Şimdiye kadar Barselona'daki efsanevi La Sagrada Familiave Kopenhag Katedralleri başta olmak üzere Danimarka'nın pek çok konser salonu ve kilisesinde org konserleri veren org virtüözü Jonas Hellesoe, dinletisinin sonunda sevilen bir türkümüz üzerine doğaçlama yaparak bu alandaki yeteneklerini de gözler önüne serecek.

HAY AKSİ BEETHOVEN TİYATRAL ÇOCUK KONSERİ



Çocuklara yönelik klasik müzik konseri olmasının yanı sıra tiyatral özellikleriyle de öne çıkan Hay Aksi Beethoven, 27 Kasım'da 15.00'te Mavi Salon'da minik sanatseverlerle yeniden buluşacak. Hay Aksi Beethoven'da minik izleyiciler, bir yandan bestecinin insanlığa armağan ettiği eşsiz müziklerin tadına varırken diğer taraftan onun sıradışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle karşı karşıya kalarak bir anda kendilerini eserin içinde bulacak.

EIVOR



Şarkılarında Faroe Adaları'nın nefes kesen, dramatik manzarasını bulduğumuz Nordik müziğin Wardruna ile birlikte en önemli temsilcilerinden biri olarak kabule edilen Eivor, CSO ADA ANKARA sahnesini ilk kez mistik bir dünyaya dönüştürecek. Massive Attack gibi trip-hop öncülerinden de ilham alan, BBC ve Netflix ortak yapımı The Last Kingdom'ın müziklerinden de tanıdığımız donuk melodileri sesiyle ısıtan Eivor, 27 Kasım'da Ana Salon'da sahneyi sislere bürüyecek.

ÇAĞ ERÇAĞ "AYDINLIK EVLER"



Sanatçı Çağ Erçağ, Aydınlık Evler konserleri ile 29 Kasım'da Mavi Salon'da sanatseverlerle buluşuyor. Çağ Erçağ, Batı Müziği ve Klasik Müziğin Orkestrasyon sentezini, zaman zaman caz müzik tınıları ile birleştirerek enstrümantal ve vokale dayalı bir proje gerçekleştiriliyor. Piyano, viyolonsel, kontrbas, klasik gitar ve perküsyondan oluşan orkestra Çağ Erçağ'a eşlik ediyor. Çağ Erçağ'ın hayatında iz bırakan Divane Aşık Gibi", "Uzun İnce" ve "Ay Gız" şarkılarını da seslendirdiği konserde, aynı zamanda enstrümantal eserler de Başkentli dinleyicilerle buluşuyor.

SANGITA

Dünyanın en renkli, en şaşırtıcı ve çarpıcı ülkelerinden Hindistan'dan dört usta müzisyen, Türkiye'deki ilk konserini CSO ADA ANKARA'da vermeye hazırlanıyor. Sanat yönetmenliğini ünlü dansçı Shantala Shivalingappa'nın yaptığı "Sangita" topluluğu, CSO ADA ANKARA'da dinleyicileri ruhunda evrensel titreşimler yaratacak, son derece ender bir karnatik müzik konserine (Güney Hindistan Klasik Müziği) davet ediyor. Bu konser, Güney Hindistan'dan her biri kariyerinde önemli başarılar elde etmiş muhteşem dört Hintli klasik müzisyenin sanatı ve mükemmelliği aracılığıyla bunu ilk elden yaşamak için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Sangita, repertuvarından özenle seçtiği duygulu melodiler, canlı ritimler ve büyülü renklerden oluşan özel seçkiyi paylaşmak üzere 30 Kasım saat 20.00'da Ana Salon'da değerli sanatseverleri bekliyor.