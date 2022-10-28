CSO ADA Ankara’da Kasım etkinlikleri

Beş ülkeden çok farklı geçmişlere sahip sanatçıların bir araya geldiği çağdaş tango beşlisi Chamber Jam Quintet, Türkiye'deki ilk konserini vermeye hazırlanıyor. Büyük Arjantinli bandoneon sanatçısı Marcelo Nisinman ile piyanoda Natacha Kudtitskaya, gitarda Alberto Mesirca, basta Zoran Markovic ve kemanda Daniel Rowland'ın yeteneklerinin bir araya geldiği Chamber Jam Beşlisi, "dinamit gücüne sahip bir kentet" olarak tanımlanıyor. Tangonun muhteşem beşlisi, Marcelo Nisinman'ın tamamen yeni, modern tango besteleri ve eski tangoların yeni düzenlemeleriyle sanatseverleri tangonun tarihine dair çok farklı bir yolculuğa çıkaracak. Beşli Tango'nın yeni repertuvarının Nisinman'ın orijinal ve parlak müziğiyle sentezleneceği konserde, tango tutkunlarını benzersiz bir performans 1 Kasım'da Ana Salon'da olacak.
MANU BRAZO & PEPE FERNANDEZ DUO "FOLK-LORE"
Avrupa'da son dönemde hızla yükselen genç saksafon sanatçısı Manu Brazo ve İspanya'da çağdaşlarının en başında ismi anılan piyanist Pepe Fernandez ilk Türkiye konserlerini vermek için sahneye çıkacak. Müzikseverler, "Manu Brazo & Pepe Fernandez Duo" ile daha önce duymadıkları benzersiz ve yepyeni müzikleri deneyimleyecek. Classic FM ve BBC 3'ün desteklediği ve ardı ardına Elbphilharmonie konser salonunda Berlin Filarmoni ile Wigmore Hall'da resital konseri ile dikkatleri üzerine çeken Manu Brazo, müzik türlerine meydan okuyan bir konser programı olan FOLK-LORE ile müzikseverlerle buluşacak. İkili bu konserde caz, flamenko ve İspanyol halk müziğinin klasik müzikle harmanlandığı benzersiz bir konseri 3 Kasım'da 20.00'de Ana Salon'da sunacak.
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN ANISINA
Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirleri ve şiirlerinden bestelenmiş olan nadide eserler, 3 Kasım'da 20.00'de Mavi Salon'da sanatseverlerle buluşuyor. Şairin dizelerinin yankılanacağı anlatımlı konserde; birbirinden eşsiz eserler, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi ve ses sanatçısı Suat Kılıç ile ney sanatçısı Haluk Derinöz tarafından icra edilecek.
DÖRT BİR YANDAN TÜRKÜLER
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ses sanatçıları Orhan URAL, Sıtkı AKIN ve Yıldız ÇAM ÖZDEMİR ve koronun orkestrası eşliğinde, yurdumuzun dört bir yanından duyguları kabartan özel bir repertuvarla, 4 Kasım akşamı Mavi Salon'da seyircisine unutulmaz bir dinleti sunmaya hazırlanıyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 4 Kasım'da Finlandiyalı Şef Ari Rasilainen yönetiminde Ahmed Adnan Saygun'un dünyaca ünlü yapıtlarından biri olan 1 Numaralı Piyano Konçertosu'nu müzikseverler için seslendirecek. Konçertonun solisti Saygun'un öğrencisi "piyanonun kraliçesi" Gülsin Onay. Orkestra, konserin ikinci bölümünde, Peter İlyiç Çaykovski'nin "Bence en iyi eserim budur, müzik dünyasına hediye ettiğim hiçbir yavrumu onun kadar sevmemiştim" dediği 6 Numaralı Senfonisi "Patetik"i seslendirecek.
KEMAN VE PİYANO RESİTALİ
Kemanın parlayan yıldızı genç yetenek Doruk Deniz Aksu ve başarılı genç piyanist Eylül Selamet, siz değerli sanatseverleri 5 Kasım Cumartesi saat 12.30'da Tarihi Salon'un büyülü atmosferinde keman ve piyanonun eşsiz ahengi ile buluşturacak.
ANADOLU MASALLARINA YOLCULUK
Cibali Kültür Sanat'ın sahneye taşıdığı Çocuklar İçin Meddah Yusuf Duru ile Anadolu Masallarına Yolculuk, 5 Kasım'da 15.00'te Mavi Salon'da minik sanatseverlerle buluşuyor. "Meddah Yusuf Duru ile Anadolu Masallarına Yolculuk", somut olmayan kültürel mirasımızın vazgeçilmez bir ögesi olan masallarımızı meddahlık geleneğiyle yeni nesillere aktaracak. Çocuklar bir yandan kültürel mirasımızla ilgili bilgileri eğlenerek edinirken bir yandan Tozlubey, Değirmenci Dayı ve Kurnaz Tilki, Yalabuk Dede ve İnsan Azmanı, Tuz Kadar Sevgi, Hekim Dubban, Üç Altın Heykel ve daha nice masalımızı meraklı Karagöz'ün soruları eşliğinde öğrenecek.
KINGA GLYK BAND
Polonya'nın Avrupa cazına armağan ettiği genç yıldız Kinga Glyk, Türkiye'deki ilk konserini CSO ADA ANKARA'da verecek. Caz dünyasına yeni bir soluk getiren fenomen basçı Kinga Glyk, tüm müzik severleri 5 Kasım'da 20.00'de Ana Salon'da büyülü bir caz yolculuğuna çıkaracak. Avrupa'daki tüm sosyal ağlarda caz alanında adeta bir internet fenomeni olan genç yetenek ve "Müzik benim için harika bir yolculuk" diyen Kinga Kinga Glyk, caz müziğini ana akım pop ve groove ile harmanlayan günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.
BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ
Yurt içinde ve yurt dışında şimdiden 30 bin seyirciye ulaşan Bir Garip Orhan Veli Müzikali, 6 Kasım akşamı yeniden izleyicilerle buluşacak. Reha Özcan Kumpanyası'nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli, ünlü şairimiz Orhan Veli'nin kaleminden İstanbul'u, aşkı ve tüm insanlık hallerini kucaklayan bir oyun olarak izleyiciyi sarıp sarmalıyor. Yaşama sevincini, umudu, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille aktaran ölümsüz şair Orhan Veli'nin dizeleri, her yaştan, deneyimden, duygudan seyirciyi kucaklayacak. Seyircilerin de sahneyle iletişim kurup akışı yeniden yarattığı bu oyun, bir tiyatro deneyiminden fazlasını sanatseverlere vadediyor.
CURTIS STIGERS
13 caz albümünü sığdırdığı 30 yılı aşkın kariyerine hem solist hem söz yazarı hem de saksafonist ve gitarist olarak devam eden Curtis Stigers, 7 Kasım'da 20.00'de konuk oluyor. "I Wonder Why" parçasıyla Amerika ve Birleşik Krallık listelerinde ilk 10'a yükselen Stigers, aynı zamanda Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt, Rod Stewart ve Julia Fordham gibi isimlerle sahne aldı. Stigers, London Times tarafından "yaratıcı ve sınıflandırılamaz" bir sanatçı olarak atfediliyor. "The Bodyguard" başta olmak üzere hazırladığı film ve dizi müzikleri, rock'n roll ve caz'ın füzyonuyla milyonları kendine hayran bırakan sanatçı, CSO ADA ANKARA Ana Salon'da Ankaralı müzikseverlerin kalbini kazanacak.
MADDALENA DEL GOBBO VE ARKADAŞLARI
Klasik müziğin dünyadaki en prestijli firmalarından Deutsche Grammophone ile kayıtlar yapan tek viola da gamba sanatçısı Maddalena Del Gobbo, enstrümanının narin ve büyülü sesini müzikseverlerle paylaşmak üzere ülkemize geliyor. 1990'ların en sevilen filmlerinden "Dünyanın Tüm Sabahları"nın Jordi Savall tarafından seslendirilen müziklerine doyamayanlar, 9 Kasım'da 20.00'de Ana Salon'da gerçekleşecek bu konseri unutamayacak. Maddalena Del Gobbo, konserde Viyana Filarmoni Orkestrası'nın önde gelen virtüözlerinden Tamás Varga ve Robert Bauerstatter ile barok ve klasik dönemden birbirinden güzel duo ve triolar seslendirecek olan Maddalene Del Gobbo, aynı zamanda barok çağın çok sevilen gamba bestecileri Marain Marais ve Monsieur de Saint Colombe'tan da solo eserler sunacak. Eski zamanlardaki Versailles ve Eszterházy saraylarının müzikal ışıltılarını ve sanatsal görkemini tüm güzelliğiyle yansıtan konser programı, aynı zamanda viyola da gamba'nın gizemli dünyasında unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.
ATATÜRK'Ü ANMA KONSERİ
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84.yıl dönümünün sevgi, saygı ve minnetle anılacağı, Turgay COŞKUN şefliğindeki koro - solo sunumlu konserde, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize ithafen hazırlanan bu özel repertuvarı 9 Kasım'da Tarihi Salon'da seslendirecek.
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 84'üncü yıldönümünde, CSO ADA ANKARA Tarihi Salon'da sahne alacak. Bu özel anma konserinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayattayken dinlediği, sevdiği şarkılar ve türkülerden oluşan seçkin bir repertuvar müzikseverlerle buluşacak. 10 Kasım için özel seçilen eserler, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları tarafından icra edilecek.
ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI ÖZEL KONSERİ
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Haftası Özel Konserinde, genç kuşak çağdaş Türk müziği bestecilerinden Hasan Uçarsu'nun Cumhurbaşkanlığı siparişi üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı için bestelediği Sinan Operasından bölümlerle dinleyici karşısında olacak. Prömiyeri Şef Gürel Aykal yönetiminde 29 Ekim 1921'de AKM açılışında gerçekleşen eserin, CSO ADA ANKARA'da 11 Kasım'da konser versiyonunun ilk seslendirilişinde de şef kürsüsünde yine Gürel Aykal yer alıyor. Konserin solistleri Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Gülbin Günay (soprano), Aylin Ateş (mezzo-soprano), Efe Kışlalı (tenor), Kevork Tavityan (bariton) ve Tuncay Kurtoğlu (bas).
ŞEKER PORTAKALI MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU
Dünyanın en iyi çocuk klasiklerinden biri olan, José Mauro de Vasconcelos'un unutulmaz eseri Şeker Portakalı müzikli çocuk oyunu 12 Kasım'da 15.00'te Mavi Salon'da Ankaralı minik sanatseverlerle buluşuyor. Filiz Bozok'un sahneye uyarlayıp yönettiği çocuk edebiyatı klasiği Şeker Portakalı, Zeze'nin dostluğun ve sevginin anlamını keşfetme yolculuğunu işleyen öyküsüyle minik izleyicileri de duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor.
LEONKORO QUARTET
2019 yılında Berlin'de dört farklı genç yetenek tarafından kurulan yaylı çalgılar dörtlüsü Leonkoro Quartet, Türkiye'deki ilk konserini CSO ADA ANKARA'da vermeye hazırlanıyor. Ünlü Klasik Müzik dergisi Gramaphon tarafından, "açıkça olağanüstü bir geleceğe sahip bir topluluk" olarak nitelendirilen Leonkoro Quartet, sanatseverlere müzik dolu anlar yaşatacak. Bordeaux ve Wigmore Hall'un Uluslararası Yaylı Sazlar Dörtlüsü Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan topluluk, Haydn, Beethoven ve Schulhoff'un eserlerini seslendirecek. Jonathan Schwarz (keman), Amelie Wallner (keman), Mayu Konoe (viyola) ve Lukas Schwarz'ın (viyolonsel) bir araya gelerek oluşturduğu Leonkoro Quartet, 12 Kasım'da 20.00 'de Ana Salon'da sanatseverlere seçkin bir repertuvar sunacak.
ZAMANSIZ SÖZLER
Şef Lodewijk van der Ree yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu, CSO ADA ANKARA Tarihi Salon'da 12 Kasım akşamı Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Sanatseverleri müzik ziyafetinin beklediği konserde Devlet Çoksesli Korosu; insanlığı iyiye, güzele, sevgiye çağıran kadim sözlerin Romantik dönemden günümüze, farklı besteciler tarafından bestelenmiş örneklerinden oluşan bir repertuvar sunacak.
CYRILLE AIMEE
Dünyaca ünlü Fransız vokalist Cyrille Aimee, 14 Kasım'da 20.00'de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının Fransa'nın ara sokaklarından, Broadway'in göz kamaştıran sahnelerine kadar uzanan caz hikâyesi, "Montreux Caz Festivali Vokal Yarışması" ve "Sarah Vaughn Uluslararası Caz Vokal Yarışması"nda layık görüldüğü ödüller barındırıyor. Ardından New York'ta Bernadette Peters ile beraber Stephen Sondheim şarkılarını seslendiriyor. Bu süreçte her biri diğerinden başarılı, eleştirmenler ile dinleyicilerin gönlünü fetheden 11 albümü sığdıran ünlü sanatçı Aimee, başarılarla dolu kariyerini ve müziği, "Benim için bir kariyerden ziyade, bir insani tecrübe" diyerek, sade ve mütevazı bir şekilde betimliyor. Grammy adayı Aimée, dinleyicinin ruhuna bu kez CSO ADA ANKARA'da dokunmak için hazırlanıyor.
BİZİM YIRLAR
Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 17 Kasım akşamı Mavi Salon'da CSO ADA ANKARA seyircisiyle buluşuyor. Türk dünyası coğrafyasının en seçkin müzik eserleri, şef Cem Gürdal yönetiminde, solist Feryal Başel Tüzün'ün yorumlarıyla sunulacak.
SAZIMIN YILDIZLARI
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun proje etkinlikleri çerçevesinde yer alan konserde, şef Necmi Kıran yönetiminde, konuk bağlama Virtüözleri Ahmet KOÇ ve Çetin AKDENİZ, sıra dışı icraları ile 17 Kasım akşamı Tarihi Salon'da unutulmaz bir gösteri sergileyecek.
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 18 Kasım'da aynı zamanda besteci, keman, viyola ve piyano sanatçısı olan efsane şef Leif Segerstam yönetiminde ilk kez dinleyicisiyle buluşacak. 78 yaşında canlı kişiliği ve yüksek enerjisiyle tanınan Finlandiyalı şefin yönetimindeki Orkestra, konserin ilk bölümünde CSO dinleyicisinin önceki sezonlarda da keyifle dinlediği uluslararası olağanüstü bir kariyere sahip Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'a Peter İlyiç Çaykovski'nin Re Majör tonundaki Keman Konçertosu'nda eşlik edecek. Konserin ikinci bölümü, Fransız besteci Hector Berlioz'un en bilinen eseri Fantastik Senfonisi ile devam edecek.
SOLO VİYOLONSEL RESİTALİ
Ünlü viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil, 19 Kasım saat 12.30'da Tarihi Salon'da sahnede olacak. Sanatçı, Johann Sebastian Bach'ın 3 ve 4 numaralı viyolonsel süitlerini anlatımlı bir şekilde müzikseverler için seslendirecek.
CEREN TEMEL BAND "THE REWIND"
Zengin ve seçkin bir repertuvarla Ceren Temel Band, 20 Kasım'da Mavi Salon'da caz rüzgârları estirecek. Ceren Temel Band, Mart 2022'de yayınlanan The Rewind albümünde yer alan parçaların yanı sıra kendilerine has bir üslupla yorumladıkları caz standartlarından ve loop projesinden oluşan bir repertuvarı müzikseverlerle buluşturacak. Ceren Temel'e konserde Şenova Ülker (trompet), Toprak Barut (tenor saksafon), Yunus Muti (gitar), Gökhan Över (kontrabas) ve Serkan Alagök (davul) eşlik edecek.
THE BAD PLUS
Caz dünyasının en sıradışı ve dinamik topluluklarından biri olarak kabul görülen ve kariyerlerinde 20. yılı geride bırakan caz üçlüsü The Bad Plus ilk defa Ankara'da sahne alacak. Kontrbas, davul, gitar, tenor saksafon ve klarnetin güç birliği yapacağı, kaçırılmaması gereken bu muhteşem performans için topluluk tüm müzikseverleri 21 Kasım 20.00'da CSO ADA ANKARA Ana Salon'a bekliyor.
SITKOVETSKY TRIO
Günümüzün en etkileyici piyano üçlüleri arasında gösterilen Sitkovetsky Trio, derin müzikal anlayışları ve yetkin virtüöziteleriyle 22 Kasım'da sahne alacak. Alexander Sitkovetsky (keman), Isang Enders (çello) ve Wu Qian'dan (piyano) kurulu Sitkovetsky Trio, oda müziği repertuvarının şaheserleri arasında yer alan Schumann, Arensky ve Çaykovski'nin üçlülerinden oluşan bir repertuvarı Ankaralı sanatseverler için seslendirecek. The Australian tarafından "Sitkovetsky Trio yalnız üç ayrı enstrüman çalmıyor, üç boyut seslendiriyor" yorumu atfedilen grup, Amsterdam Concertgebouw'dan Frankfurt Alte Oper'e, Palais des Beaux Arts'dan Musée du Louvre'a, l'Auditori Barcelona'dan Wigmore Hall ve Lincoln Center'a dünyanın dört bir yanındaki ünlü konser salonlarında müzikseverlerin ve eleştirmenlerin övgüsünü derlemeye devam ediyor.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT SEZON KONSERLERİ
Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, sezon konserlerinin ilkini Ankaralı sanatseverlere verecek. Orkestra, sezon konserleri kapsamında CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da, Nermin Kaygusuz ile Ana Albero solistliğinde ve şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde müzikseverlerin huzurunda olacak.
SAZ MÛSIKÎMİZDEN DAMLALAR
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Klasik Türk Müziği'nin saz eserleri formundaki seçkin eserleriyle Ankaralı müzikseverlerin huzurunda olacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu saz sanatçıları tarafından Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu'nun yönetiminde icra edilecek enstrümental Türk Müziği konseri, 24 Kasım akşamı CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.
ÜSTADLARIN İZİNDEN "HAFIZ OSMAN ÖGE ve ENVER DEMİRBAĞ"
Kent Halk Müziğimizin en önemli kalelerinden biri de Harput'tur. Harput-Elazığ müzik kültürü ve sanatında; divan, hoyrat, tecnis, müstezat, maya, … gibi bir çok formun en güzel örnekleri günümüzde hâlâ canlılığını korumaktadır. Bu güzide yöremizin günümüz icracılarının ağız, tavır ve üsluplarında, Hafız Osman ÖGE ve Enver DEMİRBAĞ en önemli kaynak üstadlar olarak karşımıza çıkar. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun 24 Kasım akşamı Tarihi Salon'da gerçekleşecek bu özel konserinde dinleyiciler, bu iki üstadın izini takip eden Kültür Bakanlığı sanatçıları Adnan ÇİLESİZ, Hasan ÖZTÜRK ve Zülfü DEMİRTAŞ'ın icrasında ve şef Necmi KIRAN'ın yönetimindeki sohbetli konserde, Harput müziğini yakından tanıma fırsatı bulacaklardır.
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 25 Kasım'da İtalyan Şef Antonio Pirolli ve İspanyol piyanist Judith Jauregui ile İtalyan ve İspanyol bestecilerin yer aldığı bir programla müzikseverlerle buluşuyor. CSO'ya sıklıkla konuk şef olarak davet edilen Pirolli yönetimindeki Orkestra, konserde ilk olarak İspanyol besteci Geronimo Gimenes'in "Luis Alonso'nun Düğünü"nden Intermedio'yu seslendirecek. İspanyol besteci Manuel de Falla'nın solo piyano ve orkestra için yazdığı İspanya Bahçelerinde Geceler, İspanyol piyanist Judith Jauregui tarafından yorumlanacak. Konserin ikinci bölümünde Pirolli yönetimindeki Orkestra, İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin Saba Melikesi Belkıs Süitini ve Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapka Süitini müzikseverler için yorumlayacak.
JONAS HELLESOE SOLO ORG RESİTALİ
Danimarka'nın en önde gelen org sanatçılarından Jonas Hellesoe, 26 Kasım'da Tarihi Salonu'nda vereceği solo resitalle müzikseverleri İskandinavya'dan Amerika'ya orgun büyülü yolculuğuna çıkaracak. Sanatçı, org repertuvarının çok sevilen eserlerinin yanı sıra kendi ülkesinin önemli bestecilerinin yapıtlarını da Ankaralı dinleyicilerle paylaşacak. Konserde müzikseverleri bir de sürpriz bekliyor! Şimdiye kadar Barselona'daki efsanevi La Sagrada Familiave Kopenhag Katedralleri başta olmak üzere Danimarka'nın pek çok konser salonu ve kilisesinde org konserleri veren org virtüözü Jonas Hellesoe, dinletisinin sonunda sevilen bir türkümüz üzerine doğaçlama yaparak bu alandaki yeteneklerini de gözler önüne serecek.
HAY AKSİ BEETHOVEN TİYATRAL ÇOCUK KONSERİ
Çocuklara yönelik klasik müzik konseri olmasının yanı sıra tiyatral özellikleriyle de öne çıkan Hay Aksi Beethoven, 27 Kasım'da 15.00'te Mavi Salon'da minik sanatseverlerle yeniden buluşacak. Hay Aksi Beethoven'da minik izleyiciler, bir yandan bestecinin insanlığa armağan ettiği eşsiz müziklerin tadına varırken diğer taraftan onun sıradışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle karşı karşıya kalarak bir anda kendilerini eserin içinde bulacak.
EIVOR
Şarkılarında Faroe Adaları'nın nefes kesen, dramatik manzarasını bulduğumuz Nordik müziğin Wardruna ile birlikte en önemli temsilcilerinden biri olarak kabule edilen Eivor, CSO ADA ANKARA sahnesini ilk kez mistik bir dünyaya dönüştürecek. Massive Attack gibi trip-hop öncülerinden de ilham alan, BBC ve Netflix ortak yapımı The Last Kingdom'ın müziklerinden de tanıdığımız donuk melodileri sesiyle ısıtan Eivor, 27 Kasım'da Ana Salon'da sahneyi sislere bürüyecek.
ÇAĞ ERÇAĞ "AYDINLIK EVLER"
Sanatçı Çağ Erçağ, Aydınlık Evler konserleri ile 29 Kasım'da Mavi Salon'da sanatseverlerle buluşuyor. Çağ Erçağ, Batı Müziği ve Klasik Müziğin Orkestrasyon sentezini, zaman zaman caz müzik tınıları ile birleştirerek enstrümantal ve vokale dayalı bir proje gerçekleştiriliyor. Piyano, viyolonsel, kontrbas, klasik gitar ve perküsyondan oluşan orkestra Çağ Erçağ'a eşlik ediyor. Çağ Erçağ'ın hayatında iz bırakan Divane Aşık Gibi", "Uzun İnce" ve "Ay Gız" şarkılarını da seslendirdiği konserde, aynı zamanda enstrümantal eserler de Başkentli dinleyicilerle buluşuyor.
SANGITA
Dünyanın en renkli, en şaşırtıcı ve çarpıcı ülkelerinden Hindistan'dan dört usta müzisyen, Türkiye'deki ilk konserini CSO ADA ANKARA'da vermeye hazırlanıyor. Sanat yönetmenliğini ünlü dansçı Shantala Shivalingappa'nın yaptığı "Sangita" topluluğu, CSO ADA ANKARA'da dinleyicileri ruhunda evrensel titreşimler yaratacak, son derece ender bir karnatik müzik konserine (Güney Hindistan Klasik Müziği) davet ediyor. Bu konser, Güney Hindistan'dan her biri kariyerinde önemli başarılar elde etmiş muhteşem dört Hintli klasik müzisyenin sanatı ve mükemmelliği aracılığıyla bunu ilk elden yaşamak için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Sangita, repertuvarından özenle seçtiği duygulu melodiler, canlı ritimler ve büyülü renklerden oluşan özel seçkiyi paylaşmak üzere 30 Kasım saat 20.00'da Ana Salon'da değerli sanatseverleri bekliyor.