Cudi Dağı’nda bayraklı yamaç paraşütü şöleni

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi Dağı'nın Sefine bölgesi, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen bayraklı yamaç paraşütü organizasyonuna Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve çok sayıda doğa sporu tutkunu katıldı. Pilotlar, uçuş sırasında Şırnak, Silopi, Cizre, Irak ve Suriye topraklarını kuşbakışı izleme fırsatı buldu. Muhteşem manzara eşliğinde gerçekleşen uçuşlar, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kulüp Başkanı Osman Oğrak, "Cudi Dağı, yamaç paraşütü için muhteşem bir alan. Ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz. Türkiye standartlarının üzerinde bir tepemiz ve pistimiz var" dedi.