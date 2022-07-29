Cuma namazı saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 29 Temmuz 2022 Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

Cuma namazı saati, mübarek günün gelmesiyle araştırılıyor. Müslümanların ibadetlerini idrak ettiği bu mübarek günde, camilerde cuma namazını kılacak olanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenebilecekler. Cuma namazı, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olacak kılınacak. İşte Diyanet 29 Temmuz 2022 Cuma namazı saati vakitleri
İl il Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayınlandı. Her hafta öğle namazı ile birlikte idrak edilen cuma namazı vakitleri şöyle:
İZMİR: 13:23
İSTANBUL: 13:16
ANKARA: 13:00
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Allah Resûlü (s.a.s) Rabbinden aldığı emirle insanları bir olan Allah'a inanmaya ve yalnızca O'na ibadet etmeye davet ediyordu. Ne var ki kulluk bilincinden ve ahlaki erdemlerden yoksun olan Mekkeli müşrikler bu çağrıya kulak vermediler. Müminlere her türlü baskı, zulüm ve işkenceyi reva gördüler. Öyle ki âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in hayatına kastedecek kadar ileri gittiler. Artık Mekke'de İslam'ı özgürce yaşama imkânı kalmamıştı. Bunun üzerine önce sahabe-i kiram sonra da Resûl-i Ekrem (s.a.s) vefâkar insanların şehri Yesrib'e hicret etti.
Kıymetli Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde buyurmaktadır:
"Gerçek muhacir, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir." Evet! Hicret sadece bir mekândan diğerine yapılan fiziki bir yolculuk değildir. Zorluk ve sıkıntılardan rahatlık ve kolaylığa bir kaçış asla değildir. Hicret inanç ve idealler uğrunda yeni ufuklara doğru zorlu bir yolculuktur. Hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Tevhide sarılıp şirkten kaçınma iradesidir. Batıldan uzaklaşıp hakka ve hakikate yönelmenin nişanesidir. Yardımlaşma ve dayanışmanın, dostluk ve kardeşliğin destanıdır. Muhacir ise nefsinin heva ve arzularının tuzağına düşmeyen, şeytanın aldatmasına kanmayan, ulvi gayeleri, süfli tutkulara feda etmeyendir. Bir ömür helallerle yetinen, haramlardan uzak durandır. Her daim hayra koşan, Hakkın rızasını arayandır.
Değerli Müminler!
Yarın yeni bir hicri yıla giriyoruz. Hicretin gerçekleştiği yıl aynı zamanda hicri takvimin de başlangıç yılıdır. O halde geliniz, geçen bir yılın, geride bırakılan bir ömrün muhasebesini yapalım. Allah ile misakımızı, Rasûlüllah ile biatımızı yenileyelim.
Haramlardan ve günahlardan, helal ve tertemiz bir hayata hicret için bugünü milat kabul edelim.
Bu vesileyle yeni yılımızı tebrik ediyor, hicrî 1444 senesinin ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyorum: "İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır"