"Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtı Diyanet takvimi ile netlik kazandı. 81 il için Cuma namazı saatleri il il açıklandı. Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş namaz ibadetini yerine getirecek, dualar edilecek, eller semaya açılacak. Peki; Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma namazı saati belli oldu!
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi 12 Ağustos 2022 tarihi için belli oldu!
İSTANBUL: 13:14
ANKARA: 12:59
İZMİR: 13:22
BURSA: 13:14
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
CUMA NAMAZI KAÇ REKâTTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).