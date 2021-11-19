Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Kasım Cuma Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından ergenlik çağına erişmiş her Müslüman için farz kılındığı buyurulan Cuma namazı için hazırlıklar başladı. İbadetini camilerde cemaat halinde kılmaya hazırlanan ve vakti kaçırmak istemeyen vatandaşlar, yaşadıkları ilde Cuma namazı saat kaçta kılınıyor diye araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bugün Cuma kaçta okunacak ve kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati ve vakti. (19 Kasım)
19 KASIM CUMA NAMAZI SAATLERİ
Cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bugün de Diyanet takviminde ve sabah.com.tr'de yer alıyor. İşte il il Cuma namazı vakitleri.
İSTANBUL: 12:54
ANKARA: 12:39
İZMİR: 13:02
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?&NBSP;
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 63).