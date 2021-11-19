Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Kasım Cuma Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından ergenlik çağına erişmiş her Müslüman için farz kılındığı buyurulan Cuma namazı için hazırlıklar başladı. İbadetini camilerde cemaat halinde kılmaya hazırlanan ve vakti kaçırmak istemeyen vatandaşlar, yaşadıkları ilde Cuma namazı saat kaçta kılınıyor diye araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bugün Cuma kaçta okunacak ve kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati ve vakti. (19 Kasım)

19 KASIM CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bugün de Diyanet takviminde ve sabah.com.tr'de yer alıyor. İşte il il Cuma namazı vakitleri.

İSTANBUL: 12:54

ANKARA: 12:39

İZMİR: 13:02

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN