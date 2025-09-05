Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Eylül 2025 Diyanet il il ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

Cuma Namazının İki Rekat Farzının Kılınışı

Cuma namazının farzı iki rekat olarak kılınan bir namazdır. İlk sünnet sonrasında imam minbere oturur ve müezzin de cami içerisinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okuyarak duaya başlar. Daha sonra müezzin de kamet getirir ve herkes farz için hazır olur. Niyet edilerek Allahü Ekber denir ve eller bağlanır. İki rekat Cuma namazı farzı şu şekilde kılınır:

Birinci Rekat: Sübhaneke okunur. İmam tarafından Fatiha ve namaz süresi okunur. Allahü Ekber denir ve Rükuya gidilir. Üç defa Sübhane'l Rabbiye'l-Azim denir. Daha sonra Rükudan doğrulurken imam Semi Allahü Limen Hamideh der ve burada dik durur. Rabbena Lekel Hamd denir. Daha sonra imam Allahü Ekber der ve iki defa Secde'ye gider. Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel Ala denir. Allahü Ekber denir ve Kıyam'a geçilir.

İkinci Rekat: İmam Fatiha Suresi okur ve imam dinlenir. İmam Allahü Ekber dr ve Rüku'ya eğinilir. İmam Allahü Ekber der ve iki defa Secde'ye gidilir. Daha sonra oturuş sırasında Ettahiyyatü okunur. Allahümme Salli ve Barik duaları okunur. Rabbena Atina ve Rabbena Firli duaları okunur. Daha sonra selam verilir.

Cuma Namazının Son Sünnetinin Kılınışı

Cuma namazının son sünneti de 4 rekattan oluşur. Niyet edilerek namaza başlanır. Daha sonra Allahü Ekber denir ve eller bağlanır. Namazın kılınışı şu şekildedir:

Birinci Rekat: Sübhaneke okunur. Besmele çekilir. Fatiha ve namaz suresi okunur. Daha sonra Allahü Ekber denir ve üç defa Rükuda Sübhane Rabbiye'l Azim denir. Rükudan doğrulurken Sami Allahü Limen Hamideh denir. Dik durunca Rabbena Lekel Hamd denir. Allahü Ekber denir iki defa secdeye gidilir. Burada Sübhane Rabbiyel Ala üç defa söylenir. Sonra Allahü Ekber denir ve Kıyam'a geçilir.

İkinci Rekat: Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Namaz suresi okunur ve Allahü Ekber denilerek Rükuya eğilinir. Daha sonra Allahü Ekber denir ve iki defa secdeye gidilir. Burada oturuş durumunda Ettahiyyatü okunur ve daha sonra Allahü ekber denilerek ayağa kalkılır.

Üçüncü Rekat: Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Namaz suresi okunur ve Allahü Ekber denir. Rükuya eğilinir ve yine Allahü Ekber diyerek iki defa Secdeye gidilir. Daha sonra yeniden ayağa kalkılır.

Dördüncü Rekat: Besmele çekilir. Fatiha Suresi ve namaz süresi okunarak Allahü Ekber denir. Rükuya eğilinir ve yine Allahü Ekber diyerek secdeye gidilir. İki defa secdeye gidildikten sonra oturulur ve Ettahiyyatü okunur. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur. Daha sonra Rabbena Atina ve Rabbena Firli duaları okunur. Selam verilir ve namaz tamamlanır.