Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 29 Temmuz 2022 bugün Cuma namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 09:30

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 29 Temmuz 2022 bugün Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı gelmeden önce Cuma namazı saati arama geçmişlerindeki yerini aldı. Diyanet namaz vakitleri ile belirlenen Cuma saati Müslümanlar ile paylaşıldı. Namazı kaçırmak istemeyenler “Cuma namazı saat kaçta” sorusuna yanıt arıyor. Bayram olarak bilinen bu özel günde cemaat camilerde bir araya gelecek. İşte, Diyanet ile 29 temmuz 2022 bugün il il Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa…

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 29 Temmuz 2022 bugün Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından öğle ezanı vakti ile birlikte paylaşılıyor. Cuma namazı için camilere akın edecek cemaat kendi illerinde ezan vaktini sorgulamaya başladı. Diyanet ile belli olan Cuma namazı saati bugün de gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle birlikte eda edilecek namaz Cuma ezanı sonrası başlayacak. Peki, 29 Temmuz 2022 bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte cevaplar…

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK?

Müslüman aleminin bayramı olarak bilinen bugünde cemaat namazlarını eda etmek için Diyanet namaz vakitleri konusunda araştırmalara başladı. Doğudan batıya farklılık gösteren ezan saatleri kapsamında Cuma saati de illerde farklı vakitlere denk geliyor.

İşte, 29 Temmuz Cuma vakti…

CUMA NAMAZI SAATİ 29 TEMMUZ 2022

İstanbul: 13.16

Ankara: 13.00

İzmir: 13.23

Bursa: 13.15

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 29 Temmuz 2022 tarihli Cuma hutbesi konusu "Hicretimiz Rabbimize Olsun" olarak belirlendi.

Cuma hutbesi bugün tüm camilerde Cuma namazı öncesinde Müslümanlar ile paylaşılacak.

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Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 29 Temmuz 2022 bugün Cuma namazı saat kaçta?
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