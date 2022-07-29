Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 29 Temmuz 2022 bugün Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından öğle ezanı vakti ile birlikte paylaşılıyor. Cuma namazı için camilere akın edecek cemaat kendi illerinde ezan vaktini sorgulamaya başladı. Diyanet ile belli olan Cuma namazı saati bugün de gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle birlikte eda edilecek namaz Cuma ezanı sonrası başlayacak. Peki, 29 Temmuz 2022 bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte cevaplar…