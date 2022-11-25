Cumalıkızık Köyü Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Cumalıkızık Köyü’nde Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Yazın ve kışın Cumalıkızık Köyü'nde gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler sorusunun pek çok yanıtı bulunuyor. Cumalıkızık Köyü gezilecek yerler her mevsim ziyaret edilebiliyor. 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Cumalıkızık Köyü nerede nasıl gidilir sorusu bu nedenle sıkça araştırılıyor. Günübirlik ziyaretçilerin de çok sık olması Cumalıkızık Köyü 1 günde gezilir mi düşüncesini gündeme getiriyor. Yazımızın devamında Cumalıkız Köyü'nde gezilecek yerler neler, Cumalıkızık Köyü'nde ne yapılır gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Cumalıkızık Köyü Nerede?

Cumalıkızık Köyü, Bursa şehrinin Yıldırım ilçesi içerisinde yer alıyor. Taş döşemeli sokakları, tarihi dokuları ve rengarenk evleriyle dikkat çeken Cumalıkızık Köyü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Cumalıkızık Köyü'nde Gezilecek Yerler Nelerdir?

Cumalıkızık Camii ve Hamamı: Köyün meydanında yer alan cami, Selçuklu mimarisinin etkisindedir. Yaklaşık olarak 300 yıllık bir tarihe sahip olan caminin tam yanında Cumalıkızık Hamamı yer alıyor. Hamamın orijinal bölmeleri ve Osmanlı tarzı yapısı bulunuyor.

Cumalıkızık Müzesi: Cumalıkızık yerlilerinin kültür ve tarihini görebileceğiniz müze, köylülerin desteği ile yapılmıştır. Pazartesi günü hariç haftanın her günü saat 09.30 ile 17.30 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

Cin Aralığı: Cumalıkızık Köyü'nün belki de en merak edilen yeri. Çıkmaz bir sokağın en sonunda yer alan Cin Aralığı, savaş dönemi işgalcilerin kovaladığı askerlerin buraya girmesi ve bir anda kaybolması nedeniyle oldukça ünlü. O dönem cinler mi kaçırdı söylemlerinden dolayı buraya Cin Aralığı adı verilmiş.

Cumalıkızık Köyü'nde Yapılacaklar Nelerdir?

Cumalıkızık Köyü'nde ne yapılır sorusunun yanıtlarını şu şekilde yanıtlayabiliriz:

Kınalı Kar dizisi bu köyde çekilmişti. Bu nedenle dizinin çekildiği sokakları gezebilir, her alanda fotoğraf çektirebilirsiniz.

Cumalıkızık Köyü'nde her yıl haziran ayında Ahududu Şenliği yapılıyor, bu şenliklere mutlaka katılın.

Meydanda yer alan pazarlardan taze ve ev yapımı ürünleri satın alın.

Nostaljik sokaklarda gezintiye çıkın.

Cumalıkızık Köyü'nün meşhur kahvaltısını deneyimleyin.

Üstelik tüm bunları 1 günde yapabilirsiniz!

Cumalıkızık Köyü'ne Nasıl Gidilir?

Cumalıkızık Köyü, merkeze yakın bir yerde bulunuyor. Bu sayede ulaşım da oldukça kolay. Köye ister özel aracınızla ister minibüsle ulaşım sağlayabilirsiniz. Bir diğer alternatif ise metro. Metroya binerek Cumalıkızık – Değirmenönü durağında inerek köye kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.