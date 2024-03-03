Cumhur İttifakı Tonya’da gövde gösterisi yaptı

Tonya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılım olduğu tanıtım toplantısında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, seçilmeleri halinde Tonya'da doğal gaz başta olmak üzere birçok yatırımın sözünü verdi.

Toplantıya, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, önceki dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları, MHP ve AK Parti Kadın Kolları Gençlik Kolları ,Meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

YAPTIKLARIMIZ ,YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR

Aday tanıtım toplantısında konuşan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, yeni dönemde tekrar destek isteyerek Güneş Enerji Santralinden Canikdere Yürüyüş Yoluna, Ceviz Ağacı Projesinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerine ve Tonya'ya modern bir hastane kazandırdıklarına vurgu yaptı. Yeni dönemde de hizmet anlayışıyla yola devam etmek istediklerini belirten Başkan Beşel, borçla devraldığı Tonya Belediyesinin şu anda çekilen kredilerin ödemeleri hariç borcunun olmadığına dikkat çekti. Aynı anlayışla yeni dönemde de çalışmak istediğini belirten Beşel, "Sizlerin oylarına talibim. Tonya'da çok güzel işler yaptık. Eksiklerimiz var. Ama yapacağımız çok iş var. Sizlerden bir 5 sene daha istiyorum." dedi.

DOĞAL GAZI TONYA'YA GETİRECEĞİZ

Toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç ise Tonya'da kendini daima evinde gibi hissettiğini söyledi. Tonya'nın her zaman arkasında dimdik durduğunu söyleyen Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı ve Ortahisar Belediye Başkanlığı döneminde elini hiç Tonya'dan çekmediğine dikkat çekti. Önceki dönem Milletvekili Salih Cora ve önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ilçeye çok güzel yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Genç, aynı anlayışla ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.

DERİNOBA'DAN, KADIRGA'YAKALAN 7 BİN METRE YOLU YAPACAĞIM, SÖZ VERİYORUM

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genç, "Siyasette itibarın arkasında itimat yatar. Güven yatar. Laf konuşuyorsan söz veriyorsan, onu yerine getireceksin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde de Tonya'mız da dahil olmak üzere hemşehrilerimize mahcup olmadık. Derinoba'dan Kadırga'ya 7 bin metre yol kaldı. O 7 bin metre yol sözümdür. Orayı yapacağım. Bunun gibi nicelerini Tonya'mıza kazandırmak istiyoruz. Bu süreç içerisinde Ortahisar Belediyesi'nin şantiyesi de Tonya Belediyesinin şantiyesi gibiydi. Buradan aldığımız güçle Belediye Başkanımızla yakaladığımız uyumlu çalışmayla güzel işler yaptık. Tonya'ya bir kardeşiniz olarak 22 mahallemizde ne yapılması gerekiyorsa başta yol işleri kanalizasyon işleri, altyapı işleri, yayla yolları tüm çalışmaları yapacağız. Ama önceliğimiz doğal gazı ilçemizle buluşturmak. Bunun için çalışacağız. Osman Beşel Başkanımın bu konudaki sözü benim sözümdür. Tonya'mız bize hep güveniyor. O güvenin karşılığını da Tonya'mıza getireceğiz." şeklinde konuştu.

SİYASİ KORSANCILIKTAN VAZGEÇİN!

Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, konuşmasında önemli mesajlar vererek "Tonya'da siyasi korsancılık yapanlar var. Yok seçilmemiz halinde AK Parti'ye geçeceğim diyenler var. Onlara buradan sesleniyorum: Siyaseti korsan olarak değil, çıkın açıkça fikrinizi söyleyin de onu görelim. Korsan siyaseti yapanlara Tonya bir kez daha cevabını verecektir. 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayal edilemeyen çok şeyi yapan Trabzon, hep beraber en büyük gücü Trabzon'dan Cumhurbaşkanımıza vereceğiz. Hizmetin en iyisini yapacağız. Eser demek, hizmet demek AK Parti demek, Recep Tayyip Erdoğan demek,gerçek belediyecilik demektir 31 Mart'ta sizin bize vereceğiniz güçle, hizmetin en iyisini sizlerle buluşturacağız. 14 – 28 Mayıs'ta Trabzon'un gücünü bütün dünyaya gösterdiniz. 31 Mart'ta bu sesimizi bütün dünya duyacak." ifadelerini kullandı.