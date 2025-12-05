Başkan Erdoğan’ın açıkladığı araçlardan 86’sı Bitlis’e ulaştı

Bitlisli iş insanlarının bağışıyla alınan 54 araçla birlikte toplam 86 araç, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle emniyet ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Demirel, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, geçen hafta İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile Türkiye genelinde 9 bin 200 aracın teslim töreninin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Bu programa çok kıymetli İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla birlikte ve bağışçı, hayırsever Bitlis'in evlatlarıyla birlikte katılarak yaşanan haklı gurura ortak olmuştuk. Bildiğiniz üzere asayiş, güvenlik ve trafik hizmetleri her yerde olduğu gibi ilimizde de sunulan kamu hizmetlerinin en önemlileri arasında başta gelmektedir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde hiç şüphesiz bu araçlar Hizmet kalitesinin artarak ilimizin güvenliğine, huzuruna ve esenliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Biz de biliyoruz ki güçlü devlet ancak güçlü kurumlarla mümkün olmaktadır. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın her bir mensubu vatan sevgisiyle fedakarca görev yaparak terör örgütlerine diz çöktürmüş, suç çetelerine ciddi darbeler indirmiştir. Devlet Devletimizin güvenlik alanındaki kararlılığı sadece araç ve ekipman yatırımlarıyla değil elbette aynı zamanda insan kaynağının güçlendirilmesi, modern teknolojilerinin kullanılması ve vatandaş odaklı anlayışı ile de kendini göstermektedir.

Bugün teslim edeceğimiz araçlar sahadaki emniyet ve jandarmamızın hareket kabiliyetini artıracak, operasyonel etkinliğini güçlendirecek ve suçla mücadelede de güvenlik birimlerimizin standartlarını inşallah daha da yükseltecektir." Bitlis'te, ilçelerimizde ve köylerimizde güvenliği ve huzuru sağlamak için görev yapacak olan Emniyet Müdürlüğüne 65 adet ve jandarma komutanlığına 21 adet olmak üzere 86 aracın kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanına teşekkür eden Vali Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlimizin yetiştirdiği ve toplam 54 aracı bağışı ile bize güç katan iş adamlarımız olan başta Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Eren Sayın Vahit Kiler Cemil Demir Adabağı Anonim Şirketi, Gökhan Ateş, Feysel Yakşi, Zeki Peker, Mustafa Tuna, Kenan Örken başta olmak üzere bütün iş insanlarımıza yürekten kıymetli Bitlis hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ilimize kazandırılan Emniyet ve Jandarma'ya teslim edilerek mülki ve adli görevlerde asayiş, güvenlik ve trafik hizmetlerinde kullanılacak olan araçların kazasız sıkıntısız bir şekilde de hayırlı hizmetlerde kullanılmasını diliyor. Huzurlarınızda tüm asker, polis, jandarma, koruyucu şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Araçlarımızın ilimize ve kahraman güvenlik güçlerimize hayırlı olmasını diliyorum." İş insanları adına konuşan Gökhan Ateş ise bağışlanan araçların kamu hizmetlerine güç katması temennisinde bulunarak katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Program, iş insanlarına plaket takdimi ve araçların şehir turu ile sona erdi.