Başkan Erdoğan’ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı

İstanbul'da önceki gün Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne gelen İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı çiftin, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çektikleri öne sürüldü. Seyir terası ve restoranı bulunan kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan çiftin, Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyip birbirlerine gösterdikleri iddia edildi.

SUÇLAMA: CASUSLUK

Terörle mücadele polisleri tarafından olaya ilişkin toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeleri alınan 2'si kadın 3 şüpheliyi "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik de tutuklama kararı verip şüphelileri cezaevine gönderdi.